Maduro retó a la gobernadora de Puerto Rico: “Si va a invadir a Venezuela, venga de primera”

Nicolás Maduro retó este martes a la gobernadora de Puerto Rico Jenniffer González por las declaraciones que hizo sobre el despliegue militar estadounidense en la isla.

“Si usted dice que va a invadir a Venezuela, venga de primera”, aseguró el líder chavista en una entrevista difundida por el canal ruso RT.

Maduro realizó estas declaraciones durante su participación en el programa Conversando Con Correa, conducido por el expresidente y prófugo de la justicia ecuatoriana Rafael Correa.

El dirigente venezolano instó a González a liderar personalmente una eventual invasión y advirtió que en el país “la van a esperar las mujeres venezolanas”.

También auguró que el pueblo de Puerto Rico se opondría a que la isla se convierta en una base militar destinada a operaciones contra Venezuela y otros países de la región.

Por su parte, la gobernadora González confirmó que Estados Unidos continuará enviando aviones de combate, incluidos los F-35, a Puerto Rico como parte de una operación contra el narcotráfico.

“El gobierno de Puerto Rico está comprometido en esta lucha y es un mensaje directo a Maduro de que los Estados Unidos no le va a pasar una más”, declaró la funcionaria en rueda de prensa.

González indicó que las tropas “siguen llegando, no hay un número definido”.

La presencia militar de Washington genera protestas en la isla: el pasado domingo, cientos de personas se concentraron frente a la Base Aérea Muñiz en rechazo a la operación y a la posible reactivación de antiguas instalaciones militares.

El despliegue estadounidense en el Caribe incluye, además de aviones, ocho barcos con misiles y un submarino de propulsión nuclear. En respuesta, el régimen chavista ha movilizado buques, alistado a supuestos milicianos y reforzado la presencia militar en varias regiones del país.

