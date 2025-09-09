Michael J. Fox emociona en el US Open con su lucha incansable contra el párkinson

Michael J. Fox se convirtió en el protagonista inesperado del US Open 2025, no por el tenis, sino por su conmovedora aparición en la final celebrada en el estadio Arthur Ashe de Nueva York, ya que el legendario actor, símbolo mundial de la lucha contra el párkinson, fue ovacionado de pie tras levantarse de su silla de ruedas para saludar al público.



La imagen del eterno Marty McFly sonriendo y estrechando la mano de los asistentes provocó una oleada de emoción que rápidamente se viralizó en redes sociales. Acompañado de su esposa, Tracy Pollan, Fox fue invitado especial como parte de una campaña de concienciación sobre enfermedades neurodegenerativas.

“Duele verlo así, pero sigue siendo un guerrero”

Pocas figuras públicas logran lo que Michael J. Fox: unir generaciones con un mensaje de fuerza, honestidad y esperanza. Su presencia en el evento deportivo no solo despertó ovaciones, sino que también generó miles de mensajes en redes sociales, donde fanáticos expresaron admiración y tristeza ante su visible deterioro físico.



“Hoy estuvo Michael J. Fox en la final del #USOpen2025. Duele verlo así, pero él sigue tratando de ser fuerte y con una esposa que lo adora siempre a su lado”, escribió un usuario en X (antes Twitter), resumiendo el sentimiento colectivo.

Un mensaje de resiliencia más allá de la pantalla

A pesar de las limitaciones físicas impuestas por más de 30 años de vivir con párkinson, Fox sigue alzando la voz por quienes padecen esta enfermedad. Su aparición fue también una oportunidad para promover la serie de eventos “Parkinson’s IQ + You” 2025, una iniciativa de su fundación que busca educar y empoderar a pacientes y sus familias.



Durante el evento, el actor lució un traje azul marino y se mostró animado al interactuar con los asistentes. El momento en que se puso de pie fue breve, pero cargado de simbolismo, dejando claro que su espíritu continúa tan firme como siempre.

Más allá del cine: un ícono de esperanza

Aunque su carrera en la actuación quedó parcialmente pausada, Fox no ha dejado de impactar al mundo. En los últimos años ha recibido reconocimientos como la Medalla Presidencial de la Libertad y ha protagonizado el documental “Still: A Michael J. Fox Movie”, que lo muestra enfrentando su enfermedad con humor y crudeza.



La aparición del actor en el US Open no fue solo un momento viral, sino una reafirmación de su compromiso con visibilizar el párkinson y dar voz a millones de personas que viven con esta condición.

