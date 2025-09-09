Mundial de Clubes 2025 logró audiencia de 2.700 millones de espectadores y récord de busquedas en Google

Este martes, la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) confirmó que la edición inaugural del Mundial de Clubes FIFA 2025 fue todo un éxito global. El organismo detalló que al menos 2,7000 millones de personas vieron el torneo por diversos medios.

“Los datos preliminares confirman que la edición inaugural del Mundial de Clubes FIFA 2025 cautivó a espectadores en todo el mundo. Nielsen Sports estima que alrededor de 2.700 millones de espectadores siguieron el torneo a través de diversos medios de comunicación”, señalaron.

El magno evento tuvo picos de audiencia importantes. Por ejemplo, según los datos de la plataforma de medición y análisis deportivo ‘Nielsen Sports’, más de 131 millones de personas siguieron el torneo por televisión en Brasil, lo que representa el 62 % de su población.

Por su parte, más el 60 % de la población de Portugal, más de seis millones de personas, vieron el Mundial de Clubes. Igualmente en países como España o Italia, 50 % de sus ciudadanos siguieron la competición.

“Estas cifras preliminares confirman que el Mundial de Clubes FIFA ha sido un éxito mundial que ha marcado un punto de inflexión”, afirmó Mattias Grafström, secretario general de la FIFA.

Otros datos compartidos por la FIFA es que DAZN, plataforma que transmitió de forma gratuita todos los partidos del Mundial de Clubes, alcanzó su mayor número de usuarios nuevos en un solo día.

Asimismo, la frase “Mundial de Clubes FIFA” se convirtió en el término sobre competiciones deportivas más buscado en Google. Las cuentas oficiales del torneo en las redes sociales sumaron nueve millones de seguidores y los canales digitales de DAZN generaron más de 10,000 millones de reacciones.

El Mundial de Clubes de la FIFA 2025 se celebró del 14 de junio al 13 de julio en Estados Unidos. Fue la primera edición en disputarse bajo un formato renovado, que incluyó la participación de 32 equipos y la celebración del torneo cada cuatro años.

Partidos con más espectadores televisivos en el Mundial de Clubes

Hubo dos encuentros que marcaron una clara tendencia en cuanto al ‘raiting’. Uno fue la final entre el Chelsea y el París Saint-Germain y el otro el encuentro entre el Inter de Miami y el Porto. Ambos regalaron los dos mayores índices de audiencia en 2025 en el momento de la emisión.

El partido más visto con mayor cuota en el mercado nacional fue Manchester City vs. Al Hilal. Ese día, el 77.8 % de la población de Arabia Saudita vio el encuentro por televisión.

El Mundial de Clubes de la FIFA reventó récords internos. En Argentina, el partido más visto en su historia en cuanto a audiencia televisiva había sido la final de Copa Libertadores 2023.

No obstante, más de 9,1 millones de ciudadanos en Argentina vieron el duelo entre Boca Juniors y Benfica, lo que representa un índice de audiencia del 84.2 %, el más alto en el país. Por su parte, River Plate acaparó el 87 % de la audiencia televisiva en su partido contra Rayados de Monterrey.



