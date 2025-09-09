Omar Chaparro habló de su infidelidad y su matrimonio de más de 20 años

Omar Chaparro sostuvo un encuentro con Sale el Sol y respondió a las interrogantes en las que le estaban consultando por su esposa, Lucía Ruiz de la Peña, ya que ella hace poco ofreció una entrevista y reveló que él le terminó siendo infiel. Aun así, ya llevan más de 20 años de casados y tienen 3 hijos en común.

El reconocido actor de raíces mexicanas explicó que, aun con todas las diferencias que han podido existir, tanto él como Lucía siguen trabajando unidos y que, como cualquier otra pareja, también han tenido problemas a lo largo de los años, así como también han salido a flote de las complejas situaciones de salud y, por supuesto, de aquellos inconvenientes registrados con el dinero.

“Somos un equipo que hemos tenido conflictos, no solo de esa índole, financieros, bancarrotas, salud. Hemos estado en la lona los dos y lo más maravilloso es que nos hemos visto a los ojos y los dos hemos decidido levantarnos juntos”, dijo.

Ante las constantes especulaciones y críticas infundadas que han surgido en contra de él, el actor quiso dejar claro que la infidelidad que cometió fue hace década y media y, sin entrar en detalles, mencionó que una de las cosas más importantes viene siendo la pareja que un hombre escoge para llevarla hacia el altar.

“Eso sucedió hace quince años. Tengo veintinueve años con ella, es mi mejor amiga. Creo que la decisión más importante que un hombre puede tomar es con quién se casa. Los problemas son parte de la vida; creo que la clave está en afrontarlos, en cómo poder aprender de ellos. La gente le huye a los problemas y al conflicto, ahí es donde uno aprende”, añadió durante sus declaraciones.

Lucía, durante una invitación al pódcast de Adriana Gallardo, fue cuando contó los detalles de cómo se enteró de que el actor le estaba siendo infiel tras haber tomado sus maletas para irse de paseo: “Él estaba en un viaje con sus amigos en moto. Me escribe una conocida y me dice ‘me está presumiendo una amiga que está emocionada de que va a salir con Omar’“, siendo así como recibió el escrito de una conocida, poniéndola en alerta sobre la situación.

