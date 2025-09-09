Pareja de ancianos muertos en incendio en Queens fue hallada atada, surge video de hombre misterioso entrando a la casa

Una pareja de Queens fue descubierta muerta luego de que un incendio arrasara con su casa, fueron encontrados atados adentro, explicaron las fuentes, y un video muestra a un hombre desconocido entrando a la casa de los ancianos antes del doble homicidio.

El esposo de 77 y su esposa de 78 años fueron hallados amarrados en el sótano dentro de la casa unifamiliar en la calle 254 en Bellerrose luego de que los bomberos pasara aproximadamente 40 minutos apagando el fuego el lunes en la tarde, manifestaron las fuentes y los funcionarios.

Las víctimas, que no han sido identificadas formalmente, a la espera de la notificación a la familia, fueron declaras muertas en el lugar de los hechos, expresó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

NYPD confirmó este martes en la mañana que se estaba tratando de un doble homicidio, sin especular sobre un posible motivo, informó New York Post.

El departamento de policía publicó el video de un sospechoso que se cree que “ingresó al lugar y prendió fuego a la residencia”.

Es descrito como un hombre de entre 30 y 40 años, de tez oscura y contextura media. La última vez que se le vio estaba vestido con una gorra y chaqueta de color negro, vaqueros y zapatillas negras, señaló la policía.

🚨 WANTED FOR A HOMICIDE: On Monday, September 8, 2025, at approximately 3:21 P.M., the victims, a 77-year-old male and a 78-year-old female, in the vicinity of 87th Drive and 254th street, when an unidentified male entered a residential building and set the residence on fire. pic.twitter.com/zTUFqnRbfM — NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) September 9, 2025

Los funcionarios estuvieron en la casa calcinada revisando los escombros y recogiendo pruebas durante la noche del lunes. Varias ventanas de primer piso de la casa de la pareja queda completamente destruidas. Los equipos retiraron un cuerpo de la escena.

Las autoridades piden la colaboración del público para identificar al sospechoso y aseguran que están investigando su vínculo con las víctimas.

Cualquier persona que tenga información sobre el incidente que llame a la línea directa de Crime Stoppers del Departamento de Policía de Nueva York al 1-800-577-TIPS (8477) o, para español, al 1-888-57-PISTA (74782). También puede enviar pistas a través del sitio web de Crime Stoppers.

