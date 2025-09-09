Pronóstico del clima en Nueva York para este martes 9 de septiembre

¿Tienes aún que elegir tu atuendo para salir este martes en Nueva York? La predicción del clima para los neoyorquinos en el día de hoy marca unas temperaturas que fluctuarán entre los 73 grados Fahrenheit (23ºC) de máxima y los 59 grados Fahrenheit (15ºC) de mínima. Además, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que los neoyorquinos van a experimentar rondará los 77ºF (25ºC) de máxima y 77ºF (25ºC) de mínima.

Además, se esperan vientos que alcanzarán un máximo de 8.08 mph durante la primera mitad del día y los 8.08 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 06:30 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 19:15 h. En total, tendremos 13 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana el cielo estará cubierto con probabilidad de alguna llovizna. Las temperaturas se moverán entre los 61 y los 70 grados Fahrenheit (16 y 21 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 62% por la mañana, 25% por la tarde y 62% por la noche.

El clima en Nueva York

Nueva York ofrece un clima fundamentalmente húmedo, con inviernos fríos y veranos calurosos. Las precipitaciones son comunes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa atlántica contribuye a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la zona y la estación del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense tiene un clima continental húmedo con lluvias muy frecuentes durante todo el año, que se transforman en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos temperaturas calurosas, inviernos frescos y notables lluvias.

En el lado oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados en el frío y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen pocas lluvias debido a la aridez. El clima mediterráneo se localiza en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.