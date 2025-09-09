Salma Hayek y Valentina Paloma brillan con sus looks en el concierto de Oasis

La magia de Oasis regresó a los escenarios y con ello, grandes figuras del entretenimiento se dieron cita en el histórico concierto en el Rose Bowl Stadium, entre los asistentes destacaron Paul McCartney, Leonardo DiCaprio con Vittoria Ceretti, Mark Zuckerberg y, por supuesto, Salma Hayek acompañada de su hija Valentina Paloma.

La actriz mexicana y su hija, quien este mes cumple 18 años, captaron todas las miradas al mostrar estilos contrastantes, pero igualmente deslumbrantes. Salma optó por un conjunto elegante y sofisticado en negro, compuesto por pantalones de seda amplios, top de punto ligeramente transparente y una chamarra cropped, complementado con sandalias de suela de goma, bolso de Bottega Veneta y un collar rojo que añadió un toque de color. Su melena suelta y natural completó el look chic pero relajado.

Estilo en todo momento

Por su parte, Valentina Paloma eligió un atuendo juvenil y cómodo, ideal para disfrutar del espectáculo. La joven lució un minishort de mezclilla, cropped t-shirt estampada con referencia a Santa Mónica, botas bajas en color café, lentes oscuros y trenzas, reflejando frescura y estilo casual en su primera celebración de cumpleaños en medio de un gran concierto.

El evento no solo marcó el reencuentro de los hermanos Gallagher con sus fanáticos, sino que también reunió a celebridades de distintas generaciones para disfrutar de clásicos como Wonderwall, fusionando la energía de la juventud con la elegancia de los veteranos del espectáculo.

Salma Hayek y Valentina Paloma demostraron que, aunque compartan un vínculo familiar, sus estilos personales destacan y se complementan, consolidando su presencia en un evento que quedará en la memoria de los asistentes y de los fanáticos de Oasis alrededor del mundo.

Sigue leyendo: