Trump evita responder sobre carta atribuida a Epstein: “Tema zanjado”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evitó hablar sobre si fue el autor de una carta de tono lascivo que aparece en los archivos de Jeffrey Epstein, asegurando que se trata de un tema “zanjado”.

Consultado por NBC News, el mandatario se limitó a señalar: “No comento sobre algo que es un tema zanjado. Ya he dado todos los comentarios al equipo. Es un asunto cerrado”.

La polémica surgió después de que el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes difundiera una imagen de la misiva incluida en el “libro de cumpleaños” que se entregó al magnate por sus 50 años.

El texto simula una conversación entre Trump y Epstein, está enmarcado con un dibujo de la silueta de una mujer desnuda e incluye una firma manuscrita con el nombre “Donald”, parecida a la rúbrica habitual del actual presidente.

La Casa Blanca, a través del vicejefe de Gabinete Taylor Budowich, negó la autenticidad del documento, afirmando que no corresponde a la firma de Trump. El funcionario lo comparó con rúbricas más recientes y sostuvo que las diferencias son evidentes.

Sin embargo, un análisis de The New York Times a cartas enviadas por Trump en décadas anteriores mostró similitudes llamativas: en todas ellas el entonces empresario firmaba únicamente con su nombre y añadía una línea larga al final, rasgo que también aparece en la carta atribuida a Epstein.

El caso mantiene vivo el interés alrededor de los archivos vinculados a Epstein, el financiero condenado por prostitución de menores en 2008 y hallado muerto en 2019. La publicación de estos documentos ocurre en un contexto de creciente presión política, luego de que el Departamento de Justicia anunciara en julio que no revelaría más información.

Entre la base de seguidores de Trump, la controversia ha alimentado teorías según las cuales en las listas de clientes de Epstein figuran figuras influyentes de la política y el mundo empresarial, con el presidente alentando en ocasiones esas conjeturas.

Con información de EFE.

