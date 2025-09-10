Canelo Álvarez revela a qué se dedicará cuando se retire y aprovechó de lanzar dardo a Óscar de la Hoya

Mientras su carrera sigue en la cima, Canelo Álvarez ya tiene la vista puesta en el siguiente capítulo de su vida. En una reveladora entrevista para CNN el actual campeón de boxeo ha dado a conocer sus planes post-retiro, que lo llevarán a un rol detrás de las cámaras, pero con un objetivo muy personal: convertirse en el mentor que a él le faltó en sus inicios.

La declaración de Canelo no solo sorprendió por la mención de una fecha tentativa para su retiro, sino también por la honestidad con la que abordó la problemática de la gestión de los jóvenes talentos en el boxeo, lanzando un dardo directo a su exsocio y rival, Óscar De La Hoya.

Con una sinceridad que lo caracteriza, el boxeador mexicano habló sobre su visión de futuro y la edad en la que espera ponerle fin a su brillante trayectoria.

“Yo creo que unos 36 o 37 [años]. Tengo 35 y yo creo que, si Dios me da salud, unos 36 o 37 años. Y ya, lo que sigue”, afirmó.

Canelo Álvarez es el actual campeón indiscutido de los pesos súper medianos. Crédito: John Locher | AP

Pero el momento clave de la entrevista llegó cuando abordó su transición al mundo de la promoción. Canelo dejó claro que su modelo de negocio será radicalmente distinto al que experimentó en sus primeros años en el deporte.

“Quiero ser promotor, pero un promotor muy diferente. Un promotor que ayude a los nuevos talentos, que los oriente, que les enseñe. Un promotor que sí vea por sus peleadores, por su salud física y mental”, aseguró, en una clara crítica a la falta de apoyo que, según él, experimentan muchos jóvenes.

El campeón no dudó en señalar las fallas que vio en la industria durante su ascenso, haciendo una velada referencia a su relación con De La Hoya y Golden Boy Promotions.

“En mi experiencia como peleador, a mí no me ayudaron en mis inicios. Al contrario, me frenaban. No me enseñaron a manejar mi carrera ni a manejar mis negocios”, sentenció, dejando en claro que su visión es llenar el vacío que él mismo sintió en sus comienzos.

