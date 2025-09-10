DEA arresta a más de 600 presuntos miembros del Cártel de Sinaloa y decomisa millones en drogas

La Administración de Control de Drogas (DEA) informó que tras un operativo de una semana, dio como resultado el arresto de más de 600 personas involucradas con el Cártel de Sinaloa, “uno de los cárteles de drogas más violentos y poderosos del mundo”.

El objetivo central del operativo ejecutado por DEA era desmantelar el Cártel de Sinaloa, al que señalan como “el responsable de inundar EE.UU. con fentanilo, metanfetamina, cocaína y heroína”, describieron en un comunicado.

Desmantelar el Cártel de Sinaloa

En febrero, la Administración Trump designó al Cártel de Sinaloa, junto con el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Noreste, todos mexicanos. Además, de el la agrupación venezolana el Tren de Aragua y la salvadoreña Mara Salvatrucha MS-13, como Organización Terrorista Extranjera.

La DEA describe al Cártel de Sinaloa como una de las amenazas más importantes para la seguridad pública, la salud pública y la seguridad nacional. Está comprometida a desmantelar sus redes de comando, control y distribución.

“Estos resultados demuestran el firme compromiso de la DEA con la protección del pueblo estadounidense”, declaró el administrador de la DEA, Terrance Cole.

“Cada kilogramo de veneno incautado, cada dólar confiscado a los cárteles y cada arresto que realizamos representa vidas salvadas y comunidades defendidas. La DEA no cejará hasta que el Cártel de Sinaloa sea desmantelado por completo”, sentenció Cole.

#DEA Administrator Cole joined @DEAWashingtonDC in DC to take cartel members off the streets & seize their poison. The Sinaloa Cartel isn't just trafficking drugs. They're laundering money, smuggling humans, & fueling violence. DEA is hitting all of it. #SinaloaCrackdown2025 pic.twitter.com/XqWQl5yIwW — DEA HQ (@DEAHQ) August 26, 2025

Incautación de narcóticos

El operativo se efectuó del 25 al 29 de agosto de 2025, cuando agentes de la DEA en 23 divisiones de campo nacionales y siete regiones extranjeras llevaron a cabo acciones de cumplimiento coordinadas que dieron como resultado en el arresto de cientos de presuntos miembros de la organización, así como el decomiso de millones de dólares en drogas.

Total de arrestos: 617

Incautación de drogas

480 kilogramos de polvo de fentanilo.

714,707 pastillas falsificadas.

2,209 kilogramos de metanfetamina.

7,469 kilogramos de cocaína.

16,55 kilogramos de heroína

También incautaron divisas por $11,111,483 de dólares y activos valorados en $1,697,313. Más 420 armas de fuego.

Operan al menos en 40 países

“Hay decenas de miles de miembros, asociados y facilitadores de Sinaloa que operan en todo el mundo, en al menos 40 países, y que son responsables de la producción, fabricación, distribución y operaciones relacionadas con el tráfico de drogas sintéticas peligrosas y mortales”, señaló la DEA en el comunicado.

Afirmaron que esta acción coordinada en la aplicación de la ley, la inteligencia y la colaboración nacional e internacional, utilizando todos los recursos a su disposición para degradar el mando y el control del Cártel de Sinaloa.

“El compromiso inquebrantable de la DEA es de afrontar la crisis del fentanilo y desmantelar los cárteles responsables. La DEA continúa tomando medidas decisivas para proteger a las familias y comunidades estadounidenses”.

