CBP incauta más de $200,000 en narcóticos en el puente de Eagle Pass en Texas

Los oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detuvieron un vehículo conducido por un ciudadano mexicano y después de realizar una inspección encontraron paquetes con drogas con un valor en las calles de $238,915 dólares.

En el puerto de entrada de Eagle Pass, Texas, CBP incautó 22.7 libras de presunta metanfetamina y 2.3 libras de presunta cocaína que un conductor transportaba dentro de una hielera.

“Esta importante incautación fue posible gracias a la vigilancia y alerta constantes que nuestros oficiales de CBP mantienen a diario”, dijo el director del puerto de Eagle Pass, Pete Beattie en un comunicado. La incautación ocurrió el 31 de agosto en el Puente Internacional Camino Real.

Encontraron la droga en una hielera

Un oficial vio un vehículo sospechoso y decidió remitirlo. El Nissan Frontier 2025 era conducido por un ciudadano mexicano de 46 años.

Los oficiales de CBP realizaron un examen secundario con agentes K-9 y una inspección no intrusiva. Tras un examen físico adicional, descubrieron los paquetes con los narcóticos, que de inmediato fueron confiscados.

La Oficina del Sheriff del Condado de Maverick arrestó al conductor cuya identidad no fue proporcionada por las autoridades, quienes iniciaron una investigación criminal.

Foto: CBP | Cortesía

Descubren más de $700,000 en narcóticos

El pasado 27 de agosto, los oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza en el Puerto de Entrada de Del Río incautaron más de $738,000 en metanfetamina que transportaba un ciudadano mexicano de 30 años, en una camioneta Dodge Ram modelo 2004.

“Nuestros oficiales de primera línea de CBP se mantienen siempre alertas durante sus inspecciones diarias”, declaró en un comunicado, la directora del puerto, Liliana Flores, del Puerto de Entrada de Del Río, Texas.

“Esta importante incautación de metanfetamina ejemplifica nuestro compromiso continuo con la seguridad fronteriza y con la seguridad de nuestras comunidades fronterizas”, añadió.

Sigue leyendo: