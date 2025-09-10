Disparan al comentarista MAGA Charlie Kirk en universidad en Utah

El comentarista conservador Charlie Kirk, aliado del movimiento MAGA del presidente Donald Trump, recibió un disparo en pleno acto público este miércoles en la Universidad del Valle de Utah.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que Kirk, sentado bajo una carpa con el logo del “American Comeback Tour”, se desploma tras escucharse un disparo.

En las imágenes se aprecia sangre en su cuello mientras la multitud huye despavorida.

Footage and image of Charlie Kirk being shot in the neck at Utah Valley University.



La universidad confirmó que un sospechoso fue detenido y que la Policía mantiene abierta la investigación, según recogió NBC News.

El FBI también anunció que está monitoreando de cerca el caso, con agentes desplazándose al lugar, según indicó su director, Kash Patel.

El estado de salud de Kirk no ha sido detallado oficialmente.

A sus 31 años, Charlie Kirk, padre de dos hijos, es cofundador de Turning Point USA, una influyente organización sin fines de lucro dedicada a movilizar a estudiantes conservadores en universidades y escuelas.

Reacciones inmediatas

El presidente Donald Trump escribió en Truth Social: “Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien recibió un disparo. Un gran hombre de pies a cabeza. ¡Que Dios lo bendiga!”.

Trump ha elogiado a Kirk en reiteradas ocasiones en el pasado, describiéndolo como “increíble”. Un día antes de asumir su segundo mandato durante un evento en Washington, Trump dijo a los asistentes: “Charlie Kirk está aquí. Y quiero agradecerle. Charlie es fantástico. Es decir, este tipo”.

En esa misma línea, el vicepresidente J.D. Vance publicó un mensaje en X instando a los ciudadanos a rezar por la pronta recuperación del activista, mientras Patel expresó: “Nuestros pensamientos están con Charlie, sus seres queridos y todos los afectados”.

La representante Marjorie Taylor Greene, republicana por Georgia, escribió en su red social X: “¡Le dispararon a Charlie Kirk! ¡Oremos por él!”. Los senadores Chuck Grassley y Ted Cruz también pidieron orar por él.

En el lado demócrata, el gobernador de California Gavin Newsom escribió: “El ataque a Charlie Kirk es repugnante, vil y reprensible. En Estados Unidos de América, debemos rechazar la violencia política en TODAS sus formas”.

