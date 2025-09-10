Galilea Montijo comparte su verdad sobre la maternidad y la depresión

Galilea Montijo ha revivido uno de los momentos más especiales para ella en el programa de televisión “Hoy”, dado que fue ahí cuando hicieron un recorrido por años anteriores y destacaron su trabajo debido a que se encuentran de aniversario. Ella se sinceró al manifestar que, por más que ella estuviese sonriendo, no estaba para nada bien, ya que tenía depresión postparto.

Luego de haber transcurrido 13 años desde el nacimiento de su hijo Mateo, explicó que todo ha sido completamente necesario y agradece por todo lo que ha tenido que atravesar a lo largo del camino: “Ha valido la pena todo lo bueno y todo lo malo que ha pasado en mi vida, con tal de tener este chamaquito conmigo. Muchas gracias por todos los consejos y la buena vibra que nos envían”.

La presentadora de televisión explicó que son circunstancias que dejan marcada a cualquier madre, y más cuando se habla de una depresión que está consumiendo a la persona. Por ello, aprovechó para no romantizar la maternidad, dado que estaba teniendo fuertes episodios que en tan poco tiempo no supo cómo manejar la situación de todo lo que se le estaba viniendo encima con las responsabilidades en todos los aspectos.

Galilea Montijo presumiendo su barriguita en octubre de 2011. Crédito: Mezcalent

“Son de esos momentos que como mamá no olvidas, pero yo me acuerdo de que tenía una depresión espantosa. Sí, es lo más hermoso que me ha pasado en la vida haberme convertido en mamá, verlo ahí, tenerlo, pero yo la estaba pasando muy mal, no me di el tiempo“, explicó.

Montijo no quiso finalizar el tema sin antes añadir que siempre entiende que Dios es el que tiene la última palabra, y en su caso jamás pudo alimentar de su pecho a su hijo Mateo, dado que por su problema tuvo que ver a un especialista para evaluarla y comenzó a mandarle medicamentos para controlarla.

“Gracias a Dios, él sabe por qué hace las cosas, no pude amamantar y ahí me empastillaron; por eso vi la luz y los colores de la vida, pero si es un proceso fuertísimo el que pasas, pero vale la pena todo lo que pasas. ¡Cómo lo extraño así!”, dijo sobre el proceso que atravesó luego de tener a su hijo.

