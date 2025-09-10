Hojas de mango: El remedio natural para la inflamación abdominal y la salud digestiva

Las hojas de mango tienen compuestos naturales que ayudan a mejorar la digestión, limpiar el hígado, los riñones y a bajar la inflamación abdominal. Un experto en medicina ancestral explica cómo preparar una infusión para beber en ayunas y aprovechar los beneficios de la planta.

El Sanador Holístico Integrativo, doctor Yerpún Solar, dedicado a la medicina ancestral, es un creador de contenido educativo sobre el uno de plantas, hierbas y alimentos con fines medicinales que comparte videos en sus redes sociales. Busca soluciones combinando saberes de diversas tradiciones y disciplinas para mejorar el bienestar de las personas.

Solar compartió una receta de té de hojas de mango que alcanzó nueve millones de visualizaciones en su cuenta de Instagram @dr.yerpunsolar.

El experto explica que cuando se consumen hojas de mango todos los días, la salud podría cambiar radicalmente. Esto se debe a que “existe un compuesto natural poco conocido, la mangiferina, que junto a antioxidantes y flavonoides, crean una poderosa tormenta de sanación en tu cuerpo”.

Según su experiencia con pacientes, beber este té le ha resultado efectivo para aliviar problemas digestivos.

¿Cuáles son los beneficios de las hojas de mango?

Las bebidas de hierbas y plantas se han convertido en alimentos funcionales con respaldo de investigaciones científicas. La composición bioquímica de la hoja de mango aporta beneficios para la salud que van desde ayudar a mejorar la digestión, prevenir el estreñimiento, bajar la inflamación, controlar la diabetes de forma natural, limpiar el hígado y los riñones.

Una investigación publicada por la revista Antioxidants revela que las hojas de mango contienen un conjunto de fitoquímicos, entre los que destaca la mangiferina, junto con otros antioxidantes como los ácidos fenólicos, flavonoides, ácido ascórbico (vitamina C), carotenoides y tocoferoles, que aportan beneficios para la salud.

La revisión científica de los compuestos de las hojas de mango revela que son fuente de minerales y vitaminas, como nitrógeno, potasio, fósforo, hierro, sodio, calcio, magnesio, y vitaminas A, B, E y C. Además, del principal componente activo es la mangiferina, con diversas propiedades fitoquímicas, biológicas y farmacológicas.

Los extractos de hojas de mango son valorados por sus diversas actividades biológicas, que incluyen propiedades anticancerígenas, antidiabéticas, antioxidantes, antimicrobianas y antidiarreicas. Además, son conocidas por sus efectos antiobesidad, hipolipemiantes (ayudan a reducir los lípidos en la sangre) y hepatoprotectores (protegen el hígado).

Los antioxidantes también permiten que tenga un efecto de reducir la grasa abdominal, mejorar los síntomas del asma y la tos. Recordemos que los antioxidantes combaten el daño celular causado por los radicales libres, por lo que esta bebida le devuelve el brillo natural de la piel y se ha usado para disolver los cálculos renales y mejorar la digestión.

Mejora la digestión

Las hojas de mango contienen enzimas que ayudan a descomponer los alimentos. Esto hace que la digestión sea más eficiente y alivia problemas como el estreñimiento. Además, el té de hojas de mango actúa como un tónico estomacal que ayudan a eliminar toxinas, previenen úlceras, mejoran el tránsito intestinal, previene la producción de gases y mejora el metabolismo.

El té de hoja de mango también ayuda a producir ácidos grasos de cadena corta, lo cual es muy bueno para la salud del intestino, explica una investigación publicada por Ataman Chemicals.

Receta de té de hojas de mango

El té de hoja de mango es una receta de remedio casero que se ha empleado desde la antigüedad en Latinoamérica para controlar los niveles de azúcar en sangre, aliviar dolores musculares, pérdida de peso y más. Los estudios científicos, entre ellos la División de Ciencia de los Alimentos y Tecnología Poscosecha, del Instituto Indio de Investigación Agrícola de la India y otros estudios, respaldan los usos medicinales de las hojas de mango.

La preparación del té de hojas de mango es sencilla, solo se necesitan hojas de mango y agua, no es necesario agregar endulzante y se puede tomar en ayunas.

Ingredientes

5 a 7 hojas de mango

1 y ½ tazas de agua

Modo de preparación:

1.- Lave y desinfecte las hojas de mango.

2.- Corte las hojas en trozos.

3.- En una olla, lleve a hervir el agua. Cuando el agua alcance el punto de ebullición, agregue las hojas.

5.- Deje cocinar por 7 minutos.

6.- Retire del fuego, deje reposar.

7.- Cuele, sirva y disfrute.

Sigue leyendo: