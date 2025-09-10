Kamala Harris calificó de “imprudencia” la decisión de Biden de presentarse a un segundo mandato

Un extracto de las próximas memorias de la exvicepresidenta Kamala Harris reveló una fuerte crítica a la decisión del presidente Joe Biden de buscar un segundo mandato en su libro titulado “107 Days”, donde la exvicepresidenta calificó esta decisión como una “imprudencia”, y que no debió depender del “ego de un individuo”.

De acuerdo con una información obtenida por The Atlantic, Harris reflexionó sobre su propia decisión de no persuadir a Biden para que no se postulara, a pesar de las crecientes preocupaciones sobre su salud cognitiva.

“Fue gracia o imprudencia? En retrospectiva, creo que fue imprudencia”, escribe Harris en su libro, quien además defendió su silencio durante “todos esos meses de pánico creciente” como una señal de lealtad. Sin embargo, en el mismo texto, Harris atribuyó su inacción a su “estatus delicado” dentro de la administración.

Tensiones y críticas a la Casa Blanca

Además de la crítica a Biden, Harris apuntó directamente al equipo de la Casa Blanca durante la presidencia de Biden. Se quejó de que el equipo de comunicación rara vez la defendió de los ataques y, a menudo, “echó leña al fuego de las narrativas negativas que surgían a mi alrededor”.

La demócrata citó la falta de apoyo cuando “atacaron… por todo, desde mi risa hasta mi tono de voz, hasta con quién había salido cuando tenía 20 años, o afirmaron que yo era una ‘contratación DEI’”.

Del mismo modo, la exvicepresidenta sugirió que la falta de apoyo se debió a que las encuestas indicaron que su popularidad se acercó a la del presidente.

“Su razonamiento era de suma cero: si ella brilla, él se opacó. Ninguno comprendió que si a mí me iba bien, a él le iba bien”, declaró el fragmento de su libro. A pesar de todo, Harris reiteró que no intervino porque sabía que “le parecería increíblemente egoísta si le aconsejaba que no se presentara”, precisó.

