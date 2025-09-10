Nominaciones de los Premios Billboard 2025: Bad Bunny lidera la lista

Este miércoles se dio a conocer la lista de finalistas de los Premios Billboard de la Música Latina 2025, que además será transmitida a través de Telemundo en vivo el día jueves 23 de octubre a las 8 p.m. / 7 c. en el James L. Knight Center en Miami, Florida. Sin embargo, los boletos por ahora no están a la venta.

La organización aprovechó para mencionar la lista de nominaciones de las 49 categorías que serán reconocidas este 2025, tras las posiciones semanales que se van registrando en Billboard, conociendo así el impacto más certero y cercano de los cantantes con sus éxitos musicales. En los próximos días darán a conocer los reconocimientos especiales que otorgarán.

Bad Bunny sorprendió a su fanaticada con 27 nominaciones; Fuerza Regida tiene 15, Rauw Alejandro 14, Karol G 10, y Tito Double P y Peso Pluma, con 9. Por ello, te nombraremos en “El Diario NY” la lista con cada uno de los cantantes y las categorías.

Artista del Año / Artist of the Year:

Rauw Alejandro, Fuerza Regida, Bad Bunny, Peso Pluma y Tito Double P

Artista del Año, Debut / Artist of the Year, New:

Clave Especial, FloyyMenor, Aleman, Kapo y Netón Vega

Global 200 Artista Latino del Año / Global 200 Latin Artist of the Year:

Tito Double P, Netón Vega, Bad Bunny, Fuerza Regida y Karol G

Global 200 Canción Latina del Año / Global 200 Latin Song of the Year:

Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”, Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”

Bad Bunny, “Baile Inolvidable”, Bad Bunny, “DTMF”, y Bad Bunny, “Nuevayol”

Gira del Año / Tour of the Year:

Luis Miguel, Rauw Alejandro, Aventura, Chayanne y Shakira

Hot Latin Song Canción del Año / Hot Latin Song of the Year:

Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”, Bad Bunny, “Nuevayol”

Bad Bunny, “Baile Inolvidable”, Bad Bunny, “DTMF”, Bad Bunny, “EOO”

Artista Crossover del Año / Crossover Artist of the Year:

Benny Blanco, Rvssian, Ty Dolla $ign, Ayra Starr, Bruno Mars y ROSE

Hot Latin Song”, Colaboración Vocal del Año / Hot Latin Song of the Year, Vocal Event:

Rauw Alejandro & Bad Bunny, “Qué Pasaría…”, Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”, Fuerza Regida & Grupo Frontera, “Me Jalo”, Rauw Alejandro & Romeo Santos, “Khe?”, y Tito Double P & Peso Pluma, “Dos Días”

El Grupo Frontera se está preparando para la noche del 23 de octubre en EE.UU. Crédito: Telemundo

Hot Latin Songs” Artista del Año, Masculino / Hot Latin Songs Artist of the Year, Male:

Rauw Alejandro, Tito Double P, Netón Vega, Peso Pluma y Bad Bunny

Canción del Año, Ventas / Sales Song of the Year:

Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”, Xavi & Manuel Turizo, “En Privado”, Bad Bunny, “Baile Inolvidable”, Bad Bunny, “DTMF” y Bad Bunny, “Nuevayol”

Hot Latin Songs” Artista del Año, Femenina / Hot Latin Songs Artist of the Year, Female:

Yailin La Más Viral, Young Miko, Karol G, Selena Gomez y Shakira

Canción del Año, Streaming / Streaming Song of the Year:

Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”, Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”, Bad Bunny, “Baile Inolvidable”, Bad Bunny, “DTMF” y Bad Bunny, “Nuevayol”

Top Latin Album” del Año / Top Latin Album of the Year:

Rauw Alejandro, Cosa Nuestra, Tito Double P, Incómodo, Bad Bunny, Debí Tirar Más Fotos, Netón Vega, Mi Vida Mi Muerte y Peso Pluma, Éxodo

Bad Bunny lidera la lista de categorías de los Premios Billboard de la Música Latina 2025. Crédito: Telemundo

Top Latin Albums” Artista del Año, Femenina / Top Latin Albums Artist of the Year, Female:

Kali Uchis, Karol G, Shakira, Becky G y Cazzu

Hot Latin Songs” Artista del Año, Dúo o Grupo / Hot Latin Songs Artist of the Year, Duo or Group:

Julión Álvarez y Su Norteño Banda, The Marias, Clave Especial, Fuerza Regida y Grupo Frontera

Hot Latin Songs” Sello Discográfico del Año / Hot Latin Songs Label of the Year:

Sony Music Latin, Warner Latina, Double P, Interscope Capitol Labels Group y Rimas

Canción del Año, Latin Airplay / Latin Airplay Song of the Year:

Fuerza Regida & Grupo Frontera, “Me Jalo”, Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”, Natti Natasha, “Desde Hoy”, Rauw Alejandro & Romeo Santos, “Khe?”, y Shakira, “Soltera”

Sello Discográfico del Año, Latin Airplay / Latin Airplay Label of the Year:

Universal Music Latin Entertainment, Interscope Capitol Labels Group, Sony Music Latin, Rimas y Warner Latina

“Top Latin Albums” Artista del Año Dúo o Grupo / Top Latin Albums Artist of the Year, Duo or Group:

Aventura, Clave Especial, Fuerza Regida, Grupo Frontera, Julión Álvarez y Su Norteño Banda

Top Latin Albums” Sello Discográfico del Año / Top Latin Albums Label of the Year:

Double P, Interscope Capitol Labels Group, Rimas, Sony Music Latin y Universal Music Latin Entertainment

Artista “Latin Pop” del Año, Solista / Latin Pop Artist of the Year, Solo:

Danny Ocean, Enrique Iglesias, Kali Uchis, Luis Fonsi y Shakira

Artista “Latin Pop” del Año, Dúo o Grupo / Latin Pop Artist of the Year, Duo or Group:

Ha*Ash, Jesse & Joy, Maná, Morat y Sin Bandera

Canción “Latin Pop” del Año / Latin Pop Song of the Year:

Danny Ocean & Kapo, “Imagínate”, Maluma, “Cosas Pendientes”, Rauw Alejandro, “Carita Linda”

Selena Gomez, Benny blanco & The Marias, “Ojos Tristes” y Shakira, “Soltera”

Latin Pop Airplay Label of the Year:

AP Global, Interscope Capitol Labels Group, Sony Music Latin, Universal Music Latin Entertainment y Warner Latina

Álbum “Top Latin Pop” del Año / Top Latin Pop Album of the Year:

Cazzu, Latinaje, Danny Ocean, Babylon Club, Kapo, Por Si Alguien Nos Escucha, Latin Mafia, Todos Los Días Todo El Día y Quevedo, Buenas Noches

Top Latin Pop Albums” Sello Discográfico del Año / Top Latin Pop Albums Label of the Year:

Insterscope Capitol Labels Group, Sony Music Latin, Universal Music Enterprises, Universal Music Latin Entertainment y Warner Latina

Artista Tropical del Año, Solista / Tropical Artist of the Year, Solo:

Elvis Crespo, Jerry Rivera, Marc Anthony, Prince Royce y Romeo Santos

Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo / Tropical Artist of the Year, Duo or Group:

Aventura, Chino & Nacho, Grupo Niche, La Sonora Dinamita, Monchy & Alexandra y Canción Tropical del Año

Tropical Song of the Year:

Bad Bunny, “Baile Inolvidable”, Grupo Frontera & Romeo Santos, “Ángel”, Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”, Rauw Alejandro, “Tú Con Él” y Xavi & Manuel Turizo, “En Privado”

Tropical Airplay” Sello Discográfico del Año / Tropical Airplay Label of the Year:

Grupo Frontera, Insterscope Capitol Labels Group, Rimas, Sony Music Latin y Warner Latina

Álbum Top Tropical del Año / Top Tropical Album of the Year:

Grupo Kual? Dinastía Pedraza, Los Reyes De La Cumbia Sonidera: En México, Los Hermanos Rosario, Grandes Éxitos, Natti Natasha, En Amargue y Prince Royce, Eterno, Rubby Pérez, Rubby Pérez ¡Grandes Éxitos!

Top Tropical Albums” Sello Discográfico del Año / Top Tropical Albums Label of the Year:

Discos Fuentes, Sony Music Latin, The Orchard, Universal Music Enterprises y Universal Music Latin Entertainment

Artista Regional Mexicano del Año, Solista / Regional Mexican Artist of the Year, Solo:

Ivan Cornejo, Junior H, Netón Vega, Peso Pluma, Tito Double P, Fuerza Regida, Grupo Frontera

Julión Álvarez y Su Norteño Banda y Los Tigres del Norte

Canción Regional Mexicana del Año / Regional Mexican Song of the Year:

Fuerza Regida & Grupo Frontera, “Me Jalo”, Fuerza Regida, “Por Esos Ojos”, Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”, Peso Pluma & Netón Vega, “La Patrulla” y Tito Double P & Peso Pluma, “Dos Días”

Fuerza Regida tiene 15 nominaciones en esta nueva edición de los premios. Crédito: Telemundo

Regional Mexican Airplay” Sello Discográfico del Año / Regional Mexican Airplay Label of the Year:

Afinarte, Azteca, Socios, Sony Music Latin y Universal Music Latin Entertainment

Álbum Top Regional Mexicano del Año / Top Regional Mexican Album of the Year:

Fuerza Regida, 111XPANTÍA, Ivan Cornejo, Mirada, Netón Vega, Mi Vida Mi Muerte

Peso Pluma, Éxodo y Tito Double P, Incómodo

Top Regional Mexican Albums” Sello Discográfico del Año / Top Regional Mexican Albums Label of the Year:

Double P Records, Interscope Capitol Labels Group, Sony Music Latin, Universal Music Latin Entertainment y Warner Latina

Artista “Latin Rhythm” del Año, Solista Latin Rhythm Artist of the Year, Solo:

Bad Bunny, Feid, Kapo, Karol G y Rauw Alejandro

Artista “Latin Rhythm” del Año, Dúo o Grupo / Latin Rhythm Artist of the Year, Duo or Group:

Alexis & Fido, Baby Rasta & Gringo, J-King & Maximan, Jowell & Randy y Mambo Kingz

Canción “Latin Rhythm” del Año Latin Rhythm Song of the Year:

Bad Bunny, “DTMF”, Bad Bunny, “EOO”, Bad Bunny, “Nuevayol”, Rauw Alejandro & Bad Bunny, “Qué Pasaría…” y Rauw Alejandro & Romeo Santos, “Khe?”

Latin Rhythm Airplay” Sello Discográfico del Año / Latin Rhythm Airplay Label of the Year:

Interscope Capitol Labels Group, Rimas, Sony Music Latin, Universal Music Latin Entertainment y Warner Latina

Álbum “Top Latin Rhythm” del Año Top Latin Rhythm Album of the Year:

Bad Bunny, Debí Tirar Más Fotos, FloyyMenor, El Comienzo, Karol G, Tropicoqueta, Omar Courtz, Primera Musa y Rauw Alejandro, Cosa Nuestra

“Top Latin Rhythm Albums” Sello Discográfico del Año / Top Latin Rhythm Albums Label of the Year:

Interscope Capitol Labels Group, Rimas, Sony Music Latin, United Masters y Universal Music Latin Entertainment

Compositor del Año / Songwriter of the Year:

Armenta, Bad Bunny, Jorsshh, Netón Vega y Roberto “La Paciencia”

Editorial del Año / Publisher of the Year:

Downtown DMP Songs, BMI, Josa Publishing, BMI, Sony Latin Music Publishing, LLC, BMI

Street Mob Publishing, BMI y Warner-Tamerlane Publishing Corp, BMI

Corporación Editorial del Año / Publishing Corporation of the Year:

Downtown Music Publishing, Rimas Entertainment, Sony Music Publishing, Universal Music y Warner Chappell Music

Productor del Año / Producer of the Year:

Ernesto “Neto” Fernández, JOP, MAG, Roberto “La Paciencia” y Tito Double P

Sigue leyendo:

· J Balvin alza la voz contra el tráfico de niños en los Premios Billboard de la Música Latina

· Premios Billboard de la Música Latina 2024: Todos los ganadores

· Premios Billboard de la Música Latina 2024: Los mejores looks de la alfombra roja