Nueva York: el tiempo para hoy miércoles 10 de septiembre

¿Qué ropa deberías ponerte para salir a las calles de Nueva York este miércoles? Para comenzar, las temperaturas esperadas para el día de hoy según el pronóstico del clima en la Gran Manzana estarán entre los 66 grados Fahrenheit (19ºC) de máxima y los 63 grados Fahrenheit (17ºC) de mínima. Por otra parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que tu cuerpo va a sentir rondará los 64ºF (18ºC) de máxima y 64ºF (18ºC) de mínima.

¿Tendremos lluvia? Sabemos que ésta puede ser tu siguiente pregunta y también tenemos respuesta para ti. Según las predicciones, la probabilidad de precipitaciones es del 88% durante el día y del 13% durante la noche. La nubosidad, por su lado, será del 26% en el transcurso del día y del 13% durante la noche.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 9.32 mph en el día y los 5.59 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 06:31 h, mientras que se pone en el horizonte a las 19:14 h. En total, tendremos 13 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana se esperan cielos sin nubes. Las temperaturas variarán entre los 64 y los 81 grados Fahrenheit (18 y 27 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 1% por la mañana, 2% por la tarde y 1% por la noche.

No te olvides de revisar las últimas noticias sobre clima en www.eldiariony.com/clima

El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las precipitaciones son constantes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa atlántica ayuda a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la región y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos calurosos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En la zona oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen pocas lluvias debido a la aridez. El clima mediterráneo se da en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.