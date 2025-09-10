NYPD identifica a hombre acusado de incendiar y matar a pareja de ancianos de Queens

Las autoridades neoyorquinas lanzaron una búsqueda masiva de un violento delincuente sexual y criminal buscado por el incendio provocado en una casa de Queens que mató a los padres ancianos de un paramédico del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY).

Identificado como Jamel McGriff, de 42 años, un exconvicto en libertad condicional con una serie de detenciones, ha sido identificado como sospechoso de las horribles muertes de Maureen Olton, de 78 años, y su esposo, Frank Thomas Olton, de 76, quien fue hallado atado a un poste el sótano con numerosas puñaladas después de que su casa de Bellerrose fuese incendiada el lunes, explicaron las fuentes policiales.

Jessica Tisch, comisionada del Departamento de Policía de Nueva York, indicó que McGriff está “armado y es peligroso” y cuenta con antecedentes penales de hace 30 años.

Jamel McGriff is wanted for a horrific double homicide in Queens on Monday.



He should be considered armed and dangerous. Do not approach him if you see him, call 911 immediately.



He is known to knock on doors asking for some kind of assistance until he can gain entry into a… pic.twitter.com/dyUCE7sQMo — Jessica S. Tisch (@NYPDPC) September 10, 2025

“El modus operandi del sospechoso es ir puerta por puerta pidiendo algún tipo de ayuda hasta que pueda entrar”, explicó Tisch a los periodistas.

“Los investigadores del Departamento de Policía de Nueva York y nuestros colaboradores del Grupo de Trabajo Regional contra Fugitivos están trabajando incansablemente para localizar y detener al Sr. McGriff”, manifestó. “Agradecemos la ayuda del público y de los medios de comunicación”.

La comisionada dijo que el supuesto asesino ingreso a la casa de la calle 254 por medio de una puerta trasera cerca de las 10:15 de la mañana del lunes y fue captado por cámaras de seguridad saliendo después de haber torturado y asesinado a las víctimas por casi cinco horas.

Frank Olton fue rociado con un líquido inflamable y prendido en fuego, mientras que la pareja fue acuchillada múltiples veces, manifestaron las fuentes.

Tan solo 14 minutos después, sonaron las alarmas contra incendios y el cuerpo de bomberos se apersonaron al siniestro, informó New York Post.

El cadáver de Maureen Olton fue hallado en el primer piso y el de su esposo en el sótano, donde había estado encadenado y sin vida antes de empezar el incendio, expresaron las fuentes.

Su hijo fue el primero en responder, fue alertado del incendio en la casa de sus padres y estaba en el lugar cuando los bomberos extinguieron las llamas, dijo la policía.

McGriff pasó casi 17 años de una condena de 20 años en una prisión estatal por de robo, acto sexual y agresión en 2006, y todavía estaba en libertad condicional después de su liberación en 2023, de acuerdo con lo que muestran los registros penitenciarios estatales.

Asimismo, el criminal había robado a un hombre de 34 años a punta de cuchillo en un tren F el 12 de noviembre de 2005, arrebatándole el reloj de $200 dólares y $40 dólares en efectivo, según las fuentes de la policía.

El sospechoso también fue sentenciado por abusar sexualmente a una empleada de 23 años a punta de cuchillo dentro de un negocio en la y calle 16 y la Séptima Avenida el 21 de noviembre de 2005, y debería estar en libertad condicional al menos hasta el año que viene. También robó en ese entonces $300 dólares de la tienda, señalaron los funcionarios.

McGriff fue detenido el 2 de diciembre de ese año y acusado de acto sexual criminal, robo, hurto y abuso sexual.

No obstante, las autoridades dijeron que permaneció libre pese a no registrarse como delincuente sexual luego de su liberación, y es el principal sospechoso de al menos dos robos en la ciudad de Nueva York desde que fue liberado.

En el mes de julio, presuntamente ingresó en un GameStop en la calle 125 de Manhattan con un arma y escapó con dinero en efectivo, indicó el martes Joseph Kenny, jefe de detectives del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

El 31 de agosto, McGriff supuestamente obligó a un trabajador de una tienda de Verizon en la Sexta Avenida a entrar a una habitación trasera a punta de pistola, solo para que posteriormente la víctima se percatara que era un arma falsa y lo ahuyentara.

Hasta el momento no se ha aclarado por qué McGriff no fue puesto tras las rejas por una violación de la libertad condicional, pese a la violación del registro de delincuente sexual y los supuestos robos.

“[McGriff] se había estado comunicando regularmente con su agente de libertad condicional”, apuntó Kenny. “Y este agente hizo un excelente trabajo, no solo en una, sino en dos ocasiones, porque también nos identificó por el robo ocurrido en la tienda de Verizon, dentro de la comisaría 13”.

