NYPD investiga posible amenaza terrorista en puentes y túneles de East River que unen Queens y Manhattan

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) se encuentra verificando una posible amenaza terrorista contar los puentes de túneles del East River que fusiona Manhattan y Queens mientras se acerca el aniversario del 11S, declaró la comisionada de la policía, Jessica Tisch.

Dos fuentes señalaron que están investigando una amenaza de explosivos en un túnel o puente. Las fuentes policiales apuntaron que la amenaza podría estar vinculada con Irán, pero que se necesitan más averiguaciones al respecto para poder corroborarlo.

Sin embargo, Tisch aseguró que la policía reforzará la seguridad todavía más de lo habitual, ya que la ciudad de Nueva York se prepara para conmemorar el 24 aniversario del ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001 el jueves.

“Por precaución, estamos aumentando los recursos”, declaró. “Y pueden esperar un aumento de la presencia policial en lugares de infraestructura crítica”.

Asimismo, la comisionada hizo el anuncio de One Police Plaza luego de hablar sobre la búsqueda de un sospechoso de un doble homicidio en Queens, informó Daily News.

“Con base en los informes de amenazas, que aumentan en esta época del año en torno al aniversario del 11-S, la Asamblea General de la ONU y las festividades judías”, explicó, “estamos monitoreando las amenazas contra infraestructura crítica, incluyendo puentes y túneles que conectan Queens con Manhattan”.

Por su parte, Michael Kemper, director de seguridad de la MTA, declaró lo siguiente: “La policía de la MTA está trabajando con el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y otras fuerzas del orden para garantizar su presencia en los lugares apropiados, mientras seguimos monitoreando la situación”.

