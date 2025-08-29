Un homenaje en la Gran Manzana: Yankees y Mets conmemorarán el 25 aniversario del 9/11 en el Yankee Stadium

La ciudad de Nueva York se prepara para conmemorar uno de los días más solemnes de su historia, y el béisbol una vez más jugará un papel central en el homenaje.

Se ha confirmado que la icónica “Serie del Subway” entre los New York Yankees y los New York Mets tendrá un partido de alto significado el próximo 11 de septiembre de 2026, fecha en la que se cumplen 25 años de la tragedia.

El partido se celebrará en el emblemático Yankee Stadium, un lugar que, al igual que el béisbol, ha servido como un símbolo de la fuerza y la unión de la ciudad tras los atentados.

El Yankee Stadium será el recinto de esta emotiva serie en la temporada 2026. Crédito: AP

La tradición de honrar a la ciudad

Este no es el primer encuentro que se programa entre los equipos de la Gran Manzana en esta fecha. En el 2021, para el 20 aniversario del 9/11, los equipos se enfrentaron en el Citi Field en un emotivo partido que sirvió como un tributo a las víctimas y a los héroes que respondieron a la emergencia.

El encuentro en el Yankee Stadium será el primero de los tres partidos que se jugarán entre el viernes 11 de septiembre y el domingo 13 de septiembre. Este juego, y toda la serie, servirá como un recordatorio del papel que los deportes pueden jugar en la curación de una nación y en la reafirmación del espíritu inquebrantable de una ciudad.

