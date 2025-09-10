Pagos a jubilados aumentarán hasta $5,246 en unos meses

Millones de jubilados en Estados Unidos podrían ver un nuevo incremento en sus cheques de Seguro Social a partir de enero de 2026.

La posible alza se debe al ajuste anual por costo de vida, que depende de cuánto suban los precios entre julio y septiembre de 2025. La Administración del Seguro Social dará a conocer el aumento oficial en octubre.

Cómo impactará el nuevo COLA

Expertos anticipan que el ajuste será de 2.7%, ligeramente superior al 2.5% aplicado en 2025, aunque menor al 3.2% del año anterior.

Si las proyecciones se confirman, los beneficiarios recibirán un aumento promedio de $50 dólares mensuales, lo que equivale a unos $600 dólares adicionales en el año.

Para quienes reciben la pensión media de $2,006 dólares, el incremento sería de aproximadamente $54 dólares al mes.

En el extremo superior, quienes alcanzan el beneficio máximo —actualmente $5,108 dólares para quienes se jubilan a los 70 años— recibirían casi $138 dólares extra, lo que llevaría el pago mensual a $5,246 dólares.

Esto supondría $1,656 dólares adicionales durante todo 2026.

Preocupación por inflación y tarifas

Si bien la noticia del aumento es positiva, muchos jubilados consideran que los incrementos no alcanzan para cubrir el alza en el costo de vida.

El Instituto Nationwide de Jubilación reveló que el 50% de los estadounidenses mayores de 61 años teme que los aranceles impacten sus ahorros e ingresos de retiro.

Dos tercios de los beneficiarios creen que los precios subirán más de lo que el COLA podrá compensar.

Cómo maximizar los pagos

Los especialistas en finanzas sugieren varias estrategias para asegurar pagos más altos:

–Retrasar la edad de jubilación, ya que cuanto más tarde se empiecen a cobrar los beneficios, mayor es el monto.

–Trabajar más años para reemplazar en el cálculo anual años de ingresos bajos por otros con ingresos más altos.

–Alcanzar el tope máximo de ingresos sujetos a impuestos del Seguro Social, fijado en $176,100 dólares en 2025.

Calendario de pagos

El ajuste comenzará a aplicarse en los cheques de diciembre de 2025, que se pagarán en enero de 2026.

En el caso de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), los aumentos se reflejarán en enero, pero los pagos se emitirán a finales de diciembre de 2025.

Sigue leyendo:

– Planifica tu futuro: El ingreso ideal de jubilación en 2025

– 4 gastos importantes que Medicare no cubre

– 4 reglas de la Seguridad Social que cambiaron este año