Proyecto de ley busca aumentar beneficios de SNAP para quienes cumplan dos requisitos

En medio de los recortes al programa de asistencia alimentaria SNAP, un nuevo proyecto de ley busca proteger a miles de jóvenes de bajos ingresos que combinan estudios y trabajo.

La propuesta, presentada en el Senado por John Husted, legislador republicano de Ohio, pretende que los estudiantes en programas de educación técnica y profesional no pierdan beneficios al recibir ingresos por empleos de medio tiempo.

Qué propone la FEED Act

La iniciativa se llama Food Eligibility for Education and Development (FEED, por sus siglas en inglés) Act y establece dos requisitos claros para acceder al beneficio: tener entre 18 y 21 años y estar inscritos en un programa de educación técnica y profesional (CTE).

Bajo estas condiciones, los ingresos generados por trabajos relacionados con su formación no se contabilizarían dentro del ingreso familiar total, lo que evitaría reducciones en los pagos de SNAP.

Actualmente, las reglas consideran esos salarios como parte del ingreso del hogar, lo que en muchos casos reduce o elimina la ayuda alimentaria.

Husted explicó en un comunicado: “Bajo las reglas actuales de elegibilidad de SNAP, los estudiantes de familias de bajos ingresos que obtienen salarios mediante su inscripción en programas CTE corren el riesgo de perder sus beneficios porque sus ingresos cuentan para el ingreso colectivo del hogar”.

“Mi proyecto corrige leyes desactualizadas para que los estudiantes en CTE inscritos en SNAP puedan continuar su educación sin poner en riesgo los beneficios de sus familias”, agregó el senador.

A quiénes impactaría

La oficina de Husted estima que al menos 50,000 jóvenes en Ohio de entre 18 y 21 años no participan en programas de aprendizaje laboral por temor a que sus ingresos afecten la ayuda de sus hogares.

A nivel nacional, SNAP brinda apoyo a más de 41 millones de personas cada mes mediante tarjetas electrónicas que pueden usarse en supermercados y mercados de agricultores para comprar frutas, verduras, carnes, lácteos y otros alimentos básicos.

Contexto de recortes en SNAP

El proyecto llega en un momento crítico. Desde la entrada en vigor de la One Big Beautiful Bill Act (OBBA), firmada por el expresidente Donald Trump en julio, se han impuesto nuevas condiciones de trabajo y reducciones en los beneficios.

El Urban Institute calcula que los hogares afectados podrían perder entre $72 y $231 dólares mensuales y que, en total, se recortarán $186 mil millones de dólares del programa.

A largo plazo, la Oficina de Presupuesto del Congreso proyecta que un 30% de los fondos se reducirá hacia 2034, aunque con ello el déficit federal bajaría en $309 mil millones.

Además, la OBBA cambió la fórmula de financiamiento: antes los beneficios eran cubiertos en su totalidad por el gobierno federal, pero ahora los estados deben aportar hasta un 25%, lo que presiona sus presupuestos.

También se han endurecido restricciones sobre qué productos pueden adquirirse con la tarjeta de SNAP; al menos 12 estados ya prohíben la compra de ciertos alimentos y bebidas.

Próximos pasos

El FEED Act fue presentado en el Senado y enviado al Comité de Agricultura, Nutrición y Silvicultura, donde deberá discutirse antes de avanzar en el proceso legislativo.

Si logra aprobarse, podría convertirse en un apoyo para miles de estudiantes que hoy enfrentan la disyuntiva de elegir entre formarse para un empleo mejor pagado o asegurar la comida en sus hogares.

