Tres muertos y 70 heridos por la explosión de un camión de gas en la Ciudad de México

Un fuerte incendio se desató en la ciudad de México, cuando un camión con miles de litros de gas se volcó en un puente en la alcaldía Iztapalapa, para luego explotar, las llamas alcanzaron los 30 metros de altura. La alcadesa confirmó la muerte de tres personas y el número de heridos ascendió a 70.

Clara Brugada Molina confirmó que el accidente de una pipa cargada con alrededor de 50 mil litros de gas LP (Licuado de Petróleo), la cual se volcó bajo el puente de La Concordia, generando una fuerte explosión en la Calzada Ignacio Zaragoza, en la alcaldía Iztapalapa.

En una actualización, la alcadesa confirmó la muerte de tres personas, y el número de heridos ascendió a 70, entre las que se encuentran 51 hombres y 16 mujeres.

Investigan la causa del accidente

Las autoridades habían dicho al principio que había 57 personas que resultaron con severas quemaduras, entre ellas 19 se encuentran en estado crítico. Y no se reportan fallecidos.

“Es un lamentable accidente, la Fiscalía está empezando las investigaciones para determinar qué fue lo que pasó, la causa. Ha habido una participación inmediata. No tenemos hasta el momento ningún dato de algún fallecido, pero sabemos que tenemos 19 personas lesionadas en situación grave”, indicó la mandataria capitalina, según un comunicado.

El accidente ocurrió en una de las avenidas más transitadas de la capital del país. Varios videos en redes sociales muestran el momento de la explosión y cuando la gente fue sorprendida con el accidente mientras transitaba en sus vehículos, transporte público y caminando.

Víctimas trasladas a distintos hospitales

Juan Manuel Pérez Coba, jefe de bomberos de Ciudad de México, anunció que el fuego había sido totalmente extinguido del tráiler que volcó, pero continuaban con las labores de enfriamiento.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que en coordinación con la Cruz Roja Mexicana y autoridades de diversas alcaldías y municipios se realizaron los traslados de víctimas a los diferentes hospitales de la zona.

AP/Fernando Llano

El conductor del camión no aparece

Las autoridades ofrecieron una conferencia para dar detalles del lamentable accidente, y señalaron que el conductor de la pipa es parte de la investigación que están llevando a cabo.

Necesitaban esperar a que se enfríe el camión accidentado para saber si hay personas adentro. Asimismo, compartieron que a través de las cámaras de vigilancia lograron ver que personas con fuego en el cuerpo salieron del camión, pero no podían confirmar por el momento si se trata del conductor.

🚨 El @C5_CDMX difunde video del inicio de la #Explosión en el Puente de la Concordia, en #Iztapalapa, Ciudad de Méxicohttps://t.co/pZ1WoqxmoX pic.twitter.com/tbyeeNq3Oj — Quinceminutos MX (@Quinceminutos) September 11, 2025

