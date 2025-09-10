Unión Europea propone sancionar ministros israelíes debido a la situación en Gaza

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso este miércoles sancionar a los ministros israelíes extremistas y a los colonos violentos, además de una suspensión parcial del Acuerdo de Asociación en materia comercial con Israel por lo que sucede en Gaza.

En su discurso sobre el estado de la Unión, la máxima responsable del Ejecutivo comunitario se refirió a la catastrófica situación en Gaza y dijo que ante el “bloqueo” que existe en la UE para reaccionar, Bruselas propondrá “un paquete de medidas para trazar un camino a seguir”.

La propuesta de Von der Leyen

Entre las medidas propuesta por Von der Leyen se incluyen la futura suspensión del apoyo bilateral a Israel, sin afectar a la colaboración de la UE con la sociedad civil israelí ni con Yad Vashem.

Así como la creación de un grupo de donantes por Palestina, que incluirá un instrumento específico para la reconstrucción de Gaza.

Las medidas fortalecen a Hamás

El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, tildó de “lamentables” las palabras de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ya que considera que las medidas anunciadas fortalecen a Hamás.

“La presidenta de la Comisión se equivoca al ceder a las presiones de factores que socavan las relaciones entre Israel y Europa”, apuntó Saar.

“Esta es una tendencia contraria a los propios intereses de los países europeos. Y lo que es más importante: esta no es una relación aceptable entre socios”, añadió en un mensaje en X.

Sigue leyendo: