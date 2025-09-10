Zinedine Zidane es el escogido para ser el nuevo DT de Francia, según L’Equipe

Desde hace ya bastante tiempo, en el entorno de la Federación de Francia de Fútbol, se comenta con cierta normalidad que Zinedine Zidane será el próximo seleccionador del combinado nacional galo.

Parece que ese momento llegará, aunque habrá que esperar a ver cuándo el ex del Real Madrid se pone al frente de ‘Les Bleus’.

La prensa francesa tiene claro que será después del Mundial de 2026 cuando Zidane sustituya a Deschamps como seleccionador. Así lo publica ‘L’Equipe’, que asegura que el exentrenador blanco, aunque sin decirlo, ya se prepara para el que será su siguiente cargo en un banquillo.

Zinedine Zidane durante su tiempo como entrenador del Real Madrid. Crédito: Miguel Morenatti | AP

Zinedine Zidane atento a la situación

El tricampeón de la UEFA Champions League como entrenador del Real Madrid está muy atento a la nueva generación de futbolistas. Un amigo cercano del campeón del mundo en Francia 1998 aseguró que él sabe todo y lanzó una revelación al matutino: “Pero la información le llega más de lo que la busca. Sabe que los jugadores sueñan con trabajar con él”. Uno de los que anhela tenerlo a su lado es Kylian Mbappé, con quien tiene una buena relación, y ambos están vinculados al Merengue.

Zinedine Zidane mantuvo conversaciones con Laurent Blanc sobre el corto paso del director técnico en el combinado nacional entre 2010 y 2012. Incluso, Zinedine observa la Ligue 1 con asiduidad, como así también los partidos europeos y de distintas competiciones.

“Toma muchas notas y ya tiene ideas sobre el futuro juego de la selección francesa”, escribieron Etienne Moatti y Francois Verdenet en la crónica periodística.

“El puesto parece destinado a él”, aseguraron, pero la trastienda de la confirmación también merece un párrafo aparte. El presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Philippe Diallo, tomó una postura cautelosa a la hora de hablar sobre el sucesor de Didier Deschamps. Ya informó que “es demasiado pronto” para tomar una determinación, pero subrayó que “la FFF estará lista cuando llegue el momento”.

