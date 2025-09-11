Anel Noreña habló sobre el infarto cerebral que le dio y su diagnóstico de diabetes

Hace casi una semana, el nombre de Anel Noreña ocupó los principales titulares del mundo del entretenimiento, luego de que en el programa Ventaneando compartieran que ella estaba presentando problemas de salud, dado que se comenzó a sentir indispuesta y había perdido movilidad en parte de su cuerpo. Por ello, aclaró qué fue lo que le dijeron los médicos tras haber estado hospitalizada por varios días.

“Fue un susto horrible, de verdad. Le puede pasar a cualquiera. Yo iba toda bonita a Cuernavaca, pero nos fuimos directos a emergencias. Mi amiga no sabía lo que yo le decía. Me decía: ‘es que no te escucho’. Ahorita yo me río, pero qué susto. No me funcionaba mi pierna, la boca… Fue un infarto cerebral muy ligero“, dijo en el programa de televisión “Hoy”.

José Joel asistió también al espacio de entretenimiento y desmintió a su madre con lo que había dicho sobre la posible causa de ese “infarto cerebral ligero” y explicó que “no es diabética. Tampoco eres diabética. Tienes que cuidar el azúcar para que no te conviertas en diabética”, siendo así como contradijo a Anel durante una transmisión en vivo tras las dificultades de salud en las que se ha visto envuelta en los últimos días.

Noreña, durante la misma emisión, se pronunció y contradijo a su hijo y explicó que ella era fiel creyente en lo que le había dicho el especialista que la había evaluado y, por esa razón, sabía que tenía problemas con el azúcar y que se trata de una situación que va más allá de cuidarse o prevenir: “El doctor me dijo que sí soy diabética”.

Agregó que desde el inicio no deseaba que otras personas se enteraran de lo que estaba ocurriendo con ella, pero fue imposible por pertenecer al mundo del entretenimiento. “Aquí estoy. No queríamos que nadie lo supiera. Estoy bien. Por algo suceden las cosas. Si te dicen que eres diabética, cuídense”, dijo sobre su situación.

Su hijo José Joel también opinó y aprovechó para expresar su agradecimiento por todas aquellas personas que estuvieron al lado de su madre, brindándole su apoyo y colaboración en un momento tan complejo como ese: “Gracias a Dios, estaba rodeada de gente linda. Gracias a Dios, su cuerpo pudo disolver el coágulo y eso ayudó a que no pasara a mayores”.

