Anel Noreña revela que se reconcilió con su hija Marysol Sosa, tras años de estar distanciadas

La actriz Anel Noreña reveló en una entrevista para el programa “Hoy”, que ya se reconcilió con su hija Marysol Sosa, tras años de estar distanciadas.

Madre e hija habían estado separadas, debido a diferencias por sus creencias y por la herencia de José José.

“Estamos todos contentos, gracias a Dios todo tomó un curso muy bonito y ahora estamos todos en perfecta armonía y deseando a todo el mundo que la pase igual“, dijo.

En esa conversación, la exmodelo agregó que el amor de su vida siempre será el difunto “Príncipe de la Canción”, por lo que no ve la necesidad de buscar a alguien más.

“¿Enamorarme de otro ser humano? Yo creo que no. El amor de mi vida fue José José, quedé muy bien servida al respecto y a la hora que me hice cristiana de ahí ya no vuelves a necesitar nada más que la comparecencia de Dios”, agregó.

Anel Noreña reacciona al segundo embarazo de Sarita Sosa

Durante su conversación, el reportero le preguntó a Anel Noreña su opinión sobre la noticia de que Sarita Sosa se encuentra embarazada por segunda vez.

Anel Noreña se mostró sorprendida y lo primero que hizo fue preguntar sobre el padre del bebé.

“Ah, sí ¿cómo crees?, ¿por segunda vez?, hay que bueno, ¿y de quién es el bebé? No sé, te pregunto. Ustedes saben más de ella que yo”, comentó.

Por último, Anel Noreña le deseó lo mejor a la joven para que su futuro bebé llegue con salud.

“Que le vaya muy bien. Que venga el bebé con salud, desde luego. ¡Qué bueno!”, finalizó.

Sigue leyendo:

· Anel Noreña se ha comprado una casa con las regalías de José José

· “Caí en vicios muy chiquita”: Marysol Sosa, la hija de José José, cuenta cómo siguió los pasos de su padre

· Marysol Sosa comparte tierna fotografía de su hijo y fans aseguran es idéntico a José José