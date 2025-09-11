Asista a la Feria Anual de Salud de Boriken este sábado 13 de septiembre en ‘El Barrio’

Este fin de semana volverá a El Barrio la Feria Anual de Salud de Boriken, que se llevará a cabo este sábado 13 de septiembre y ofrecerá de forma gratuita exámenes de detección de salud así como revisiones dentales, de salud mental y recursos educativos para los miembros de la comunidad.

Pruebas de diabetes, exámenes de la presión arterial, de Hepatitis C y de VIH son servicios que también se brindarán durante la feria.

“Es la oportunidad de tomar medidas para mejorar la salud, ya que si tú no sabes que tienes el azúcar alta porque no vas al doctor, aquí –en la feria– lo vas a saber”, sostuvo Ann Marie Vazquez, directora de Marketing, Extensión Comunitaria y Comunicaciones del East Harlem Council for Human Services, Inc., (EHCHS), y quien durante los últimos cinco años ha estado al frente de la organización del evento.

La Feria de salud es el broche de oro que cierra una serie de mini ferias y eventos de “calles abiertas” que lleva a cabo durante el verano el Centro de Salud Boriken, uno de los programas del EHCHS.

El evento llega para satisfacer una necesidad importante de acceso a reconocimientos médicos y exámenes preventivos y dar impulso a que se adopten estilos de vida saludables.

“La feria busca brindar información y recursos a las personas, ya que merecen una excelente atención médica, vivienda, alimentación, seguro médico, etc. Se centra en la atención integral al paciente”, dijo el Dr. Adam Aponte, director ejecutivo del EHCHS, en un comunicado enviado a esta redacción.

La feria de salud reunirá además a unas 40 organizaciones que van a dar información de servicios vitales para los neoyorquinos.

“No es nada más para que sepan lo que ofrecen sino que recibirán información sobre los cupones de alimentos, seguro médico, vivienda, educación”, acentuó Vazquez. “Es un día para ir, asesorarse, recibir los servicios médicos y también para que vengan a disfrutar bachata, salsa, bomba y plena, en vivo”.

Y es que el evento comunitario estará amenizado por JJ Band, Herencia de Oiena Orch, Puri Matos y Clave Sol, y Henry Fernandez y los Explosivos del Amargue.

Además habrá actividades divertidas para los niños como pinturas de cara y juegos inflables, rifas y mucho más, para el disfrute de toda la familia.

La cita es este sábado 13 de septiembre, de 12 a 5 p.m., en la calle 123 entre Avenidas Segunda y Tercera. No pierda la oportunidad de prevenir enfermedades y lograr su bienestar.

Más detalles

Cuándo: 13 de septiembre

Hora: 12 p.m. a 5 p.m.

Dónde: calle 123 entre Avenidas Segunda y Tercera

Puede conocer más sobre la labor de EHCHS y del Centro de Salud Boriken en boriken.org