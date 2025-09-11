Inflación en agosto: Aumentan la energía y los precios de gasolina

En agosto, el índice de energía experimentó un aumento del 0.7%, impulsado por un notable repunte del 1.9% en los precios de la gasolina, mientras la inflación interanual de alimentos alcanzó un 3.2%, revelando tensiones económicas persistentes en el país, de acuerdo con el reporte de este jueves del Buró de Estadísticas Laborales (BLS).

La inflación subyacente, que excluye los volátiles índices de energía y los alimentos, se mantuvo en el 3.1%, en línea con los cálculos de analistas, en señal de un aumento gradual de los precios como consecuencia cada vez más evidente de la política arancelaria del presidente Donald Trump y a pocos días de la reunión de la Reserva Federal (Fed) de septiembre para analizar nuevamente los tipos.

En términos intermensuales, la inflación subió 0.4% después de registrar un repunte del 0.2% en julio, mientras que el dato subyacente aumentó un 0.3%, el mismo nivel que el mes anterior.

El índice de vivienda se incrementó un 0.4 % en agosto, confirmando la tendencia al alza que mantiene a este indicador como el principal impulsor de las subidas mensuales de todos los artículos en los últimos meses, según el BLS. De igual forma, el precio de los alimentos creció 0.5% en agosto, después del 0.3% registrado el mes anterior. Ambas cifras superan el objetivo del 2% de la Reserva Federal.

El índice de energía aumentó 0.7%, tras un decrecimiento del 1.1% en julio, impulsado por el repunte del 1.9% en los precios de la de gasolina durante el octavo mes del año.

Desempeño interanual de la inflación en agosto

En términos interanuales, la energía aumentó 0.2% respecto al mismo mes de 2024, mientras que el índice de alimentos aumentó un 3.2% en el mismo periodo. También las tarifas aéreas, los vehículos nuevos, los autos y camionetas usados y la ropa aumentaron sus precios.

Al tiempo que los índices de atención médica, recreación y comunicación estuvieron entre los pocos apartados importantes que disminuyeron en agosto.

Mientras tanto en la Reserva Federal (Fed) continúa analizando las cifras de inflación subyacente para tomar una importante decisión sobre la política monetaria para su reunión de septiembre, junto con los índices de precios de gastos de consumo personal, el Producto interior bruto (PIB) y el desempleo, también publicado por el BLS.

El Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal (Fed) se reunirá los próximos 16 y 17 de septiembre para confirmar una esperada decisión de reducir los tipos de interés por primera vez en el año, luego que los ha mantenido fijos en un rango del 4.25 al 4.5% desde el recorte de diciembre de 2024, a pesar de la presión constante del presidente Trump que exige una rebaja considerable.

Sin embargo, se estima que las autoridades cedan a la presión de reducir las tasas de interés a corto plazo desde el 4.3% hasta aproximadamente el 4.1%.

Siguen las cifras negativas en el mercado laboral

En cuanto al mercado laboral, la cantidad de despidos también aumentó y, en combinación con la inflación que no cede son indicadores opuestos a los que esperaba la Fed para poder ceder sin problemas a la reducción de las tasas.

La contratación se ha desacelerado drásticamente en los últimos meses y fue menor de lo estimado previamente el año pasado. Mientras que la tasa de desempleo aumentó ligeramente en agosto hasta un 4.3%, aunque esta cifra se considera todavía baja. Al tiempo que las solicitudes semanales de subsidio por desempleo aumentaron considerablemente, según un reporte publicado el jueves, que indica que los despidos podrían estar aumentando.

El número de personas que solicitaron prestaciones por desempleo aumentó a 27,000, alcanzando un total de 263,000, la cifra más alta en casi cuatro años.

