Desempleo en EE.UU.: aumenta la tasa en agosto por creación débil de nuevas plazas

La tasa de desempleo de Estados Unidos subió una décima durante agosto para situarse en 4.3%, con una anémica creación neta de 22.000 empleos durante el mes, que equivale a menos de un tercio del dato registrado en julio, de acuerdo con un reporte publicado este viernes por el Buró de Estadísticas Laborales (BLS en inglés).

Se trata del primer informe que publica el BLS publica después de que el presidente Donald Trump despidiera a la responsable de la institución, Erika McEntarfer, porque consideró que los malos datos de julio, que reportaban una creación de 73,000 nuevos puestos, estaban siendo tergiversados.

Sin embargo, el dato de agosto confirma que el mercado laboral continúa estancado a causa de la incertidumbre provocada por las políticas económicas del presidente Donald Trump, principalmente la guerra arancelaria con la mayoría de los países del mundo.

