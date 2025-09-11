Jason Collins, exjugador de Brooklyn Nets, lucha contra un tumor cerebral

El diagnóstico de un tumor cerebral ha marcado un nuevo y difícil capítulo en la vida de Jason Collins, quien a los 46 años inició un tratamiento médico con el objetivo de mejorar su calidad de vida.

La noticia fue confirmada a través de un comunicado oficial de la National Basketball Association (NBA), en el que se solicitó respeto por la privacidad del exjugador y su familia durante este proceso, al tiempo que se agradeció el apoyo y las oraciones de la comunidad.

“Jason y su familia dan la bienvenida a su apoyo y oraciones, y piden amablemente privacidad mientras dedican su atención a la salud y el bienestar de Jason”, expresaron las autoridades de la liga de básquet más importante del mundo.

The following statement was issued today on behalf of Jason Collins and his family: pic.twitter.com/36lKwB7NiR — NBA Communications (@NBAPR) September 11, 2025

Se declaró abiertamente gay

La trayectoria de Collins en el baloncesto profesional estuvo marcada por su paso por equipos como Boston Celtics, Houston Rockets y Atlanta Hawks, y culminó en 2014 tras una carrera en la que enfrentó a figuras como Michael Jordan y Kobe Bryant.

Aunque no obtuvo un anillo de campeón, su presencia en siete franquicias de la NBA lo consolidó como un referente dentro y fuera de la cancha. En 2001, fue seleccionado en el puesto 18 del draft por los Houston Rockets.

Más allá de sus logros deportivos, Collins se convirtió en una figura emblemática al declararse abiertamente gay pocos años después de cancelar su boda con Carolyn Moos, exbasquetbolista estadounidense y medallista de oro en los Juegos Olímpicos Juveniles.

Esta decisión lo posicionó como el primer jugador de la NBA en hacer pública su orientación sexual durante su carrera, un hecho que tuvo un impacto significativo en la visibilidad y la inclusión dentro del deporte profesional.

“Soy un pivot de la NBA de 34 años. Soy negro. Y soy gay”, expresó en una edición de la revista Sports Illustrated, cuya portada protagonizó, en el 2013.

Our thoughts are with our friend and colleague, Jason Collins, and his family. https://t.co/TkL5a2DOFI pic.twitter.com/bHcp9IzwyZ — NBA (@NBA) September 11, 2025

Carrera con Brooklyn Nets

Durante su etapa final como profesional en los Brooklyn Nets, Collins eligió portar el dorsal 98 en homenaje a Matthew Shepard, exalumno de la Universidad de Wyoming asesinado en 1998, cuyo caso atrajo la atención internacional y motivó cambios en la legislación sobre crímenes de odio en Estados Unidos.

Hasta el momento de su diagnóstico, Collins mantenía un rol activo en la iniciativa NBA Cares y participaba en actividades públicas para promover la inclusión y la diversidad en el ámbito deportivo.

Durante su carrera promedió 3,6 puntos y 3,7 rebotes. Sus mejores registros los encontró con los entonces New Jersey Nets en la temporada 2004-05, cuando firmó 6,4 puntos y 6,1 rebotes de media.

Tras su retiro, Collins consolidó su vida personal al hacer pública su relación con el productor de cine Brunson Green, alejándose de los temores que lo acompañaron durante años y encontrando mayor tranquilidad. Ahora, se enfrenta al nuevo desafío que le plantea su salud.

Sending our love and support to @jasoncollins98 and his family ❤️ pic.twitter.com/Tcq3oO08so — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) September 11, 2025

