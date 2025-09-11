Miami tendrá que esperar: UEFA retarda decisión sobre partido de LaLiga en Estados Unidos

La propuesta de LaLiga para que el partido entre Villarreal y FC Barcelona se dispute en Miami, Estados Unidos, deberá esperar. Este jueves, el Comité Ejecutivo de la UEFA se reunió en Tirana (Albania) y decidió no emitir un fallo inmediato, optando, en cambio, por iniciar un proceso de consultas.

La UEFA emitió un comunicado en su página web donde realizó una serie de anuncios importantes sobre el fútbol europeo. Entre esos, la solicitud de jugar partidos de competiciones nacionales fuera del territorio.

El organismo determinó comenzar un proceso en donde se consulten a todas las partes interesadas, incluyendo a los aficionados. Esto, como paso previo a tomar una decisión final.

“El Comité Ejecutivo discutió las solicitudes de la RFEF y la FIGC para aprobar el juego de un partido de liga nacional cada uno fuera del país de origen, en particular fuera del territorio de la UEFA”, explicaron.

“El comité lo reconoció como una cuestión importante y creciente, pero expresó el deseo de asegurarse de que tiene las opiniones de todas las partes interesadas antes de llegar a una decisión final”, informaron.

La UEFA también manifestó que este asunto tiene todavía muchos flancos por resolver y quieren asegurarse como organismo de tener en cuenta todos los factores.

“Como resultado, hoy no se ha tomado ninguna decisión, pero la UEFA realizará una ronda de consultas con todas las partes interesadas en el fútbol europeo, incluidos los aficionados”, concluyeron.

Miami, destino predilecto de la LaLiga de España

El deseo de LaLiga es que el duelo Villarreal-FC Barcelona se dispute en Miami el 20 de diciembre. Esto, con el objetivo de recaudar más fondos y globalizar aún más la competición. Sin embargo, no es el único interesado, ya que la Serie A quiere que el AC Milan vs. Calcio Como 1907 se dispute en Perth, Australia, el 6 de febrero de 2026.

Miami ha sido el destino deseado de LaLiga desde hace años. Su presidente, Javier Tebas, intentó traer a Estados Unidos duelos entre Barcelona, Atlético de Madrid y Girona. En ninguno de sus dos intentos lo pudo lograr.

El FC Barcelona vs. Villarreal podría convertirse en el primer partido de LaLiga celebrado en el extranjero y el primero de una liga europea en Estados Unidos.

No obstante, a pesar de la aprobación de la Federación Española de Fútbol, aún se requiere el visto bueno de la UEFA, la US Soccer, la Concacaf y, en última instancia, la FIFA.

Varios clubes de España como Real Madrid y Getafe están en contra. De hecho, el club blanco pidió en un comunicado la intervención de FIFA y UEFA. En caso de jugarse el encuentro en el Hard Rock Stadium de Miami, ambos equipos ganarían cerca de $7 millones de dólares.



