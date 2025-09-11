Zohran Mamdani exige a la FIFA precios justos para entradas del Mundial 2026 en Nueva Jersey

Zohran Mamdani, candidato demócrata y favorito en la carrera por la alcaldía de Nueva York, lanzó un fuerte llamado a la FIFA para que establezca precios fijos en las entradas del Mundial 2026, torneo que disputará ocho partidos –incluida la final– en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, a pocos minutos de la Gran Manzana.

“El evento deportivo más grande del mundo se celebra en nuestra propia casa. Pero la mayoría de los neoyorquinos no podrán verlo en directo debido al precio. Firma nuestra petición pidiendo a la FIFA que anteponga el juego a la avaricia”, publicó Mamdani al difundir la campaña que ha denominado Game Over Greed (“El juego por encima de la avaricia”).

El político exige a la FIFA que no aplique la política de precios dinámicos, por la cual los boletos suben o bajan dependiendo de la demanda. Además, reclama que se reinstaure un límite a la reventa y que se reserve un 15 % de las entradas con descuento para residentes locales de Nueva York y Nueva Jersey.

La FIFA, que proyecta obtener 3.000 millones de dólares por la venta de entradas en 2026, ha anunciado que los precios oscilarán entre 60 y 6.730 dólares. La política de precios variables suele asociarse con costos excesivos y especulación en la reventa. Sin embargo, en el reciente Mundial de Clubes –también en Estados Unidos y con final en el MetLife– sucedió lo contrario: los boletos para la semifinal Chelsea-Fluminense llegaron a caer de 473,90 dólares a solo 13,40 dólares en menos de 72 horas.

