Real Madrid pidió a FIFA y UEFA impedir partido de LaLiga en Miami

El partido del FC Barcelona vs. Villarreal por LaLiga en Miami va camino a convertirse en una novela. Este martes, el Real Madrid rechazó esta propuesta aprobada por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y pidió a FIFA y UEFA impedir su realización.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV

Minutos antes de disputar su primer y único partido de pretemporada ante WSG Tirol de Austria, el club merengue emitió un comunicado asegurando que el encuentro del 20 de diciembre en el Hard Rock Stadium de Miami podría “socavar el equilibrio competitivo del fútbol”.

“El Real Madrid C. F. quiere manifestar a sus socios, simpatizantes y aficionados al fútbol en general su más firme rechazo a la propuesta”, señalaron en el escrito, donde también instaron al

Consejo Superior de Deportes (CSD) a intervenir.

El Real Madrid acusó a RFEF de tomar una decisión “sin información ni consulta previa a los clubes participantes en dicha competición”. Desde hace años, LaLiga ha intentado llevar un partido a Estados Unidos, pero no ha tenido éxito.

El FC Barcelona vs. Villarreal podría convertirse en el primer partido de LaLiga celebrado en el extranjero y el primero de una liga europea en Estados Unidos.

No obstante, a pesar de la aprobación de la Federación Española de Fútbol, aún se requiere el visto bueno de la UEFA, la US Soccer, la Concacaf y, en última instancia, la FIFA.



Sigue leyendo:

· Villarreal planea regalar boletos para duelo ante Barcelona en Miami

· Villarreal-Barcelona en Miami: RFEF da luz verde a gestiones para primer partido de LaLiga fuera de España

· Hermano del exportero de Chivas Luis Ernesto Míchel es fichado por el Real Madrid para el staff de Xabi Alonso