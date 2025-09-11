Mujer con gigantismo revela cómo es su vida en pareja: mide 2.06 metros y él 1.62

El amor entre Elisane da Cruz Silva y Francinaldo Da Silva Carvalho se ha convertido en un ejemplo de fortaleza frente a los prejuicios. Ella, influencer brasileña diagnosticada con gigantismo, mide 2.06 metros, mientras que su esposo alcanza 1.62 metros.

A pesar de la diferencia de estatura y las críticas que enfrentan, la pareja ha formado una familia sólida en Salinópolis, Brasil.

Elisane fue diagnosticada con un tumor en la glándula pituitaria que provocó un crecimiento acelerado, situándola muy por encima de la media de altura en su país, contó al Daily Mail.

Desde pequeña llamó la atención en cualquier lugar, y con ello llegaron los comentarios y burlas. Sin embargo, su vida cambió hace ocho años al conocer a Francinaldo, quien asegura haberse sentido atraído desde el primer momento.

Su vida en pareja, entre el dolor y la esperanza

Tras dos años de relación, la pareja se casó y tiempo después dieron la bienvenida a su hijo Angelo, hoy de tres años. La felicidad familiar, no obstante, no los libró de la hostilidad social.

Elisane reconoce que los juicios ajenos llegaron a provocarle depresión: “El prejuicio de algunas personas llegó a ser demasiado. Sufrí mucho, pero aprendí a ignorar los comentarios y a centrarme en mi familia”.

Incluso los familiares de Francinaldo mostraron dudas al inicio de la relación, pero terminaron aceptándola al ver la unión y felicidad que comparten.

Antes de convertirse en madre, Elisane atravesó la pérdida de un embarazo de gemelos, un momento devastador que marcó su vida. Sin embargo, el nacimiento posterior de Angelo se convirtió en un renacer para la pareja.

Hoy, Elisane persigue el sueño de convertirse en modelo con el apoyo incondicional de su esposo, quien asegura que su mayor deseo es verla triunfar. Y aunque siguen enfrentando miradas y comentarios, la pareja se ha enfocado en construir un hogar lleno de amor.

Su historia ha ganado visibilidad en redes sociales, donde muchas personas han dejado mensajes de apoyo y admiración.