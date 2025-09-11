Nadia Ferreira sobre leer el teleprompter en Premios Juventud: “No veo muy bien”

Nadia Ferreira, modelo paraguaya y esposa de Marc Anthony, será una de las anfitrionas de Premios Juventud. Durante una conversación para las redes sociales de la ceremonia, aprovechó para destacar lo emocionada que se encuentra por asumir este rol en su carrera y mencionó que siempre toma todo con el mayor compromiso posible para poder cumplir con las expectativas de dicho espacio.

Sin embargo, Nadia también tiene una gran preocupación respecto a esta responsabilidad, en la que espera no fallarle a nadie. Deberá hacer uso del teleprompter para llevar el orden de lo que deberá decir y también para saber con qué irán en ese momento, pero ella destacó que no ve muy bien cuando tiene las cosas a cierta distancia, y es algo que le ha dado vueltas en la cabeza desde que se lo anunciaron.

“Yo creo que esto nadie lo sabe, yo no veo muy bien de lejos. Yo se lo decía a Marc. Mi amor, le digo, yo nunca he hecho esto. Lo voy a hacer por primera vez, y bueno, él me conoce, sabe que yo cuando me comprometo a hacer algo lo quiero hacer bien y tomo la responsabilidad”, dijo.

Ferreira destacó que desde el inicio se cuestionó cómo tendría que hacer para que su trabajo y profesionalismo no se vean afectados aquella noche, donde la audiencia se mantiene atenta a los más mínimos detalles de esta edición anual para entregar reconocimientos a los cantantes: “¿Cómo voy a hacer con el teleprompter? ¿Qué hago?”.

La modelo profesional dijo que su esposo buscó una solución para que ella practique hasta el jueves 25 de septiembre, que será el evento, y que se realizará en Panamá. Además, Nadia también trabajará al lado de Clarissa Molina y Alejandra Espinoza, quienes ya han tenido la oportunidad de hacer este tipo de trabajo con anterioridad.

Nadia se siente muy agradecida por la ayuda que le brindó el padre de su hijo y admitió que siente que este regalo ha sido muy efectivo para que ella mejore: “Marc me dijo, mira, má, aquí tienes para que practiques y para que llegues a Premio Lo Nuestro segura de saber que hiciste tu tarea en casa. Verdaderamente, me ha ayudado bastante. Ya estoy ahí dándole de nuevo al teleprompter”.

