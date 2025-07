Nadia Ferreira disfruta España mientras Marc Anthony realiza su tour 2025

Marc Anthony sigue conquistando España con su gira de conciertos, y esta vez, su esposa, la modelo paraguaya, Nadia Ferreira se ha convertido en su compañera inseparable, compartiendo con sus seguidores en redes sociales cada detalle de su experiencia en tierras españolas.

Y es que la esposa del salsero ha compartido imágenes en su cuenta de Instagram desde los impresionantes paisajes de Almería hasta las vibrantes presentaciones de Marc Anthony, la joven empresaria no ha dejado de documentar su aventura europea.

El viaje ha sido una mezcla de trabajo y exploración para la pareja, que ha aprovechado el tiempo para disfrutar del turismo cultural. A través de sus Instagram Stories, Nadia compartió su recorrido por el Conjunto Monumental de la Alcazaba de Almería, un lugar histórico que data de 1931 y que dejó maravillados a sus seguidores con sus impresionantes vistas y arquitectura.

El glamour no puede faltar en Nadia Ferreira

Nadia, siempre a la moda, lució un conjunto casual pero chic con pantalones tipo cargo blancos, un top rosado, y su clásico bolso Chanel, complementado con una colorida mascada que adornaba su melena castaña.

Sin embargo, no todo fue turismo, ya que el siguiente destino de Nadia y Marc fue el Estadio Antonio Peroles, en Roquetas de Mar, donde Marc deleitó a más de 7,000 fanáticos con sus más grandes éxitos. Con temas como Mala, Flor Pálida, Valió la Pena y Parecen Viernes, el cantante logró cautivar al público, mientras Nadia lo observaba emocionada desde el backstage.

En un momento muy especial, la modelo compartió una foto con la bandera de Paraguay en el público, emocionada por ver el cariño de su gente en otro rincón del mundo.

La gira de Marc Anthony por España ha sido una plataforma perfecta para que Nadia continúe disfrutando de su nuevo rol como empresaria, ya que a pocos días de haber lanzado su primer perfume Dama, el viaje por Europa podría inspirar a la modelo en su nueva faceta.

Por las playas de Marbella

Además de la gira, Nadia y Marc también se dieron tiempo para disfrutar de Marbella, donde Nadia, con su estilo único, lució un look veraniego compuesto por pantalones blancos, blusa asimétrica verde olivo y un sombrero de ala ancha de Christian Dior. Un look que no pasó desapercibido, y que una vez más demostró su sofisticación y estilo.

Con la gira en pleno auge, Marc Anthony se alista para continuar su recorrido por las principales ciudades de España. Barcelona, Cádiz, Calviá y Simancas serán los próximos destinos donde el cantante llevará su talento a miles de fans, y como no podría ser de otra forma, Nadia estará a su lado, disfrutando de cada momento tanto personal como profesionalmente.

Próximos conciertos de Marc Anthony en España

Barcelona – 9 de julio

Cádiz – 11 de julio

Calviá – 16 de julio

Simancas – 18 de julio

Mientras tanto, los fans siguen atentos a las redes sociales de Nadia Ferreira, quienes están encantados de ver a la pareja disfrutar tanto de su vida personal como profesional, mientras recorren los hermosos paisajes de España.

