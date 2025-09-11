Natti Natasha revelará el sexo de su bebé en Premios Juventud; prepara una sorpresa muy especial

La cantante dominicana Natti Natasha sorprendió a sus fans al anunciar que revelará el sexo de su segundo hijo durante su presentación en Premios Juventud 2025, que se llevará a cabo el próximo 25 de septiembre en Ciudad de Panamá.

La intérprete de éxitos como “Quiéreme menos” confirmó que la revelación será a través de una canción inédita creada especialmente para este momento.

En entrevista con Jomari Goyso en Despierta América, de la cadena Univision, Natti explicó que la presentación marcará la apertura de la gala musical y que la canción fue diseñada para anunciar públicamente si espera un niño o una niña.

“Es un momento de felicidad, de bendición, de alegría y me siento más sexy”, comentó sobre su segundo embarazo.

La cantante también compartió que su primogénita, Vida Isabelle, de 4 años, tiene su deseo.

“Ella quiere hembra, ella dice que tiene que ser una hermana”, expresó la artista de 39 años.

Jomari Goyso, por su parte, apuesta por que será niño, aunque la intérprete no dio pistas adicionales sobre la sorpresa.

Espera una noche “mágica y especial”

Durante su dulce espera, Natti Natasha ha mantenido su rutina de ejercicios, incluyendo boxeo y pesas, y aclaró que cuando se siente cansada prefiere descansar. La artista compartió que la revelación del sexo de su bebé será “tan única y tan linda”, asegurando que la ceremonia será una noche mágica y especial.

Esta será la segunda ocasión en que Natti anuncia su embarazo en un evento musical: en 2021 mostró su pancita de seis meses durante su presentación en Premio Lo Nuestro junto a Prince Royce, tras superar complicaciones de infertilidad y varios tratamientos de reproducción asistida.

Su relación con el productor musical Raphy Pina y su familia sigue siendo el centro de su felicidad, y ahora los fans esperan con emoción la gran revelación en Premios Juventud 2025.

