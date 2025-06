Natti Natasha anuncia que está embarazada de su segundo bebé

La cantante dominicana Natti Natasha anunció que está embarazada de su segundo hijo con el productor puertorriqueño Raphy Pina.

A través de una publicación en Instagram la artista compartió la feliz noticia. “Un regalo de Dios que llega en el momento perfecto y más deseado. A veces los sueños se retrasan pero nunca se cancelan,” leía la publicación de Instagram.

En el video aparece Natti Natasha y Raphy Pina junto con algunos miembros de su equipo en lo que parece la planeación de una gira. mientras Natti se prueba miles de atuendos junto con su estilista, otro miembro del equipo trabaja en una pizarra planificando fechas de shows.

Ninguno de los outfits de Natti le quedan y le pide a su estilista que le consiga algo que la abrace pero que no la aprete. Asimismo Raphy Pina fue el encargado de decirle al planificador que todas las fechas deberán posponerse debido a algo muy especial. “Yo vine aquí personalmente porque vamos a tener que desmontarlo. No desmontarlo, pero vamos a tener que, hay un pequeño delay que realmente, esas fechas no nos van a funcionar”, dice el dueño de Pina Records.

Natti Natasha anunció su embarazo y a la misma vez confirmó su gira para 2026, pero esta vez con un miembro más de su familia.

“Esta bendición no se puede esconder, ni se puede pausar, así que confirmado tour 2026, pero con familia agrandada”, concluye.

De esta manera, Natti Natasha y Raphy Pina agrandan la familia. La pareja tiene una hija, Vida Isabelle, que nació el 22 de mayo de 2021.

Esta noticia llega luego de que la familia ha vivido difíciles momentos durante los últimos años. El 24 de mayo de 2022 Raphy Pina fue sentenciado a 41 meses de cárcel por posesión ilegal de armas de fuego. El productor cumplió su condena y puesto en libertad el 24 de julio de 2024 y a partir de ese momento deberá cumplir tres años de libertad supervisada.

