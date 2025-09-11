New York Yankees rindieron homenaje a Charlie Kirk en derrota ante Detroit Tigers

La tarde del miércoles Estados Unidos quedó conmocionada luego del sangriento asesinato que sufrió el joven activista Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah. Horas más tarde, el Yankee Stadium rindió homenaje con un minuto de silencio antes de dar comienzo al encuentro entre New York Yankees y Detroit Tigers.

Jugadores y fans y se unieron en un emotivo homenaje que hizo vibrar a todo el recinto. Con el ocaso de la tarde de fondo, la pantalla gigante del Yankee Stadium proyectó una foto de del influencer MAGA y la frase: “En recuerdo de Charlie Kirk”.

Por medio de su cuenta en X, los Yankees postearon una imagen informando sobre el homenaje y recordando su gran presencia mediática en Estados Unidos.

“Antes del partido de esta noche guardamos un momento de silencio en memoria de Charlie Kirk. Kirk fundó el grupo activista juvenil “Turning Point USA” y se había convertido en una figura habitual en los campus universitarios. Charlie Kirk, esposo y padre de dos hijos, tenía 31 años”, redactaron.

Before tonight's game we held a moment of silence in memoriam of Charlie Kirk.



Kirk founded the youth activist group “Turning Point USA” and had become a fixture on college campuses. Charlie Kirk, a husband and father of two children, was 31 years old. pic.twitter.com/Fz5xPlmdu0 — New York Yankees (@Yankees) September 10, 2025

El partido entre Yankees y Detroit Tigers finalizó con marcador de 1-11. No obstante, será recordado por el homenaje que el conjunto del Bronx brindó a un ferviente fan de Chicago Cubs por su trabajo político que trascendió fronteras.

Este jueves, con motivo del aniversario de los ataques del 11 de septiembre a las Torres Gemelas, el presidente Donald Trump, quien ha sido un aliado cercano de Kirk, tiene previsto asistir al juego de los Yankees contra los Tigres.

Atentado contra Charlie Kirk mientras daba un discurso en Utah

El pasado miércoles, en medio de un acto público en la Universidad del Valle de Utah, el comentarista conservador Charlie Kirk recibió un disparo en el cuello. A través de las redes sociales han circulado videos del atentado desde distintos ángulos.

Las imágenes muestran el momento en el que Kirk, sentado bajo una carpa con el logo del “American Comeback Tour”, se desploma tras escucharse un disparo.

Tras el atentado, el director del FBI, Kash Patel, dijo en su red social X que el responsable había sido detenido. Sin embargo, minutos después informó que había sido liberado.

Ahora, la agencia solicita la colaboración ciudadana para la búsqueda del perpetrador y de momento lo único que han podido hallar es el rifle con el que le dispararon al influencer de 31 años y padre de dos hijas.

¿Quién fue Charlie Kirk?

Charlie Kirk nació en Illinois el 14 de octubre de 1993 y fue uno de los activistas políticos más influyentes del ala conservadora en Estados Unidos. Fundador y director ejecutivo de Turning Point USA, organización creada en 2012 para promover valores conservadores en escuelas y universidades.

Kirk se conviritió en una figura clave del movimiento MAGA (Make America Great Again). Desde temprana edad, mostró inclinación por la política: escribió para Breitbart News en secundaria, denunció supuestos sesgos progresistas en libros escolares y fue invitado a Fox News para debatir sobre ello.

Aunque inició estudios en Harper College y cursó clases online en King’s College, abandonó la educación formal para dedicarse de lleno al activismo. Kirk se destacó por haber sido un aliado cercano del presidente Donald Trump, participando en actos de campaña junto a sus hijos y liderando iniciativas como Students for Trump, que movilizó a más de un millón de jóvenes en las elecciones de 2020.

En 2018, fue incluido en la lista Forbes 30 Under 30 en la categoría de política. Publicó varios libros, entre ellos Time for a Turning Point, y fue orador en eventos como la Convención Nacional Republicana.

Su influencia se extendió a redes sociales, donde acumuló millones de seguidores y generaba constante polémica por sus posturas ultraconservadoras.



