Ryan García reacciona al atentado contra Charlie Kirk: “Estoy llorando”

El atentado contra el influencer identificado con el movimiento MAGA del presidente Donald Trump, Charlie Kirk, ha conmocionado a Estados Unidos la tarde de este miércoles. La reacción de Ryan García al atentado no pasó desapercibida.

El boxeador, que suele ser muy activo en su cuenta de X, expresó su repudio ante el atentado y se mostró vulnerable con la situación. García compartió un par de publicaciones en las que aseguró estar orando por Kirk.

“Charlie Kirk, un compañero cristiano, recibió un disparo y posiblemente fue asesinado. Me enferma. Oraciones por su familia. Estoy llorando, hermano”, escribió.

Charlie Kirk a fellow Christian was shot and possibly murdered, Makes me sick, prayers for his family. I’m crying bro — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) September 10, 2025

Atentado contra el activista Charlie Kirk

En medio de un acto público en la Universidad del Valle de Utah, el comentarista conservador Charlie Kirk recibió un disparo en el cuello este miércoles. A través de las redes sociales han circulado videos del atentado desde distintos ángulos.

Las imágenes muestran el momento en el que Kirk, sentado bajo una carpa con el logo del “American Comeback Tour”, se desploma tras escucharse un disparo.

La universidad confirmó que un sospechoso de tercera edad fue detenido y que la Policía mantiene abierta la investigación, según recogió NBC News. Asimismo, el FBI también anunció que está monitoreando de cerca el caso, con agentes desplazándose al lugar, según indicó su director, Kash Patel.

¿Quién es Charlie Kirk?

Charlie Kirk nació en Illinois el 14 de octubre de 1993 y es uno de los activistas políticos más influyentes del ala conservadora en Estados Unidos. Es fundador y director ejecutivo de Turning Point USA, organización creada en 2012 para promover valores conservadores en escuelas y universidades.

Kirk se ha convertido en una figura clave del movimiento MAGA (Make America Great Again). Desde temprana edad, mostró inclinación por la política: escribió para Breitbart News en secundaria, denunció supuestos sesgos progresistas en libros escolares y fue invitado a Fox News para debatir sobre ello.

Aunque inició estudios en Harper College y cursó clases online en King’s College, abandonó la educación formal para dedicarse de lleno al activismo. Kirk ha sido un aliado cercano del presidente Donald Trump, participando en actos de campaña junto a sus hijos y liderando iniciativas como Students for Trump, que movilizó a más de un millón de jóvenes en las elecciones de 2020.

En 2018, fue incluido en la lista Forbes 30 Under 30 en la categoría de política. Ha publicado varios libros, entre ellos Time for a Turning Point, y ha sido orador en eventos como la Convención Nacional Republicana.

Su influencia se extiende a redes sociales, donde acumula millones de seguidores y genera constante polémica por sus posturas ultraconservadoras.



