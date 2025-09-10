Charlie Kirk falleció tras recibir disparo, confirma Trump

El comentarista conservador y aliado de Donald Trump, Charlie Kirk, falleció a los 31 años este jueves luego de recibir un disparo en una universidad en Utah, según confirmó el propio presidente en una publicación en Truth Social.

“El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha muerto”, escribió Trump. “Nadie comprendió ni tuvo el corazón de la juventud en Estados Unidos mejor que Charlie.

“Era querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros”, añadió el presidente. “Melania, mi más sentido pésame a su hermosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos!”.

En otra publicación, el presidente Trump ordenó que todas las banderas estadounidenses en todo Estados Unidos se bajen a media asta en honor a Kirk.

"The Great, and even Legendary, Charlie Kirk, is dead. No one understood or had the Heart of the Youth in the United States of America better than Charlie. He was loved and admired by ALL, especially me, and now, he is no longer with us. Melania and my Sympathies go out to his… pic.twitter.com/aM8Pz3TKml — The White House (@WhiteHouse) September 10, 2025

Según videos difundidos en redes sociales, Kirk sufrió un disparo en el cuello mientras participaba en un debate en la Universidad Utah Valley (UVU) frente a centenares de personas.

Aunque la universidad informó en un principio que una persona había sido arrestada, el periódico The New York Times detalló que la persona detenida no es el autor del disparo.

¿Quién era Charlie Kirk?

Charlie Kirk, nacido en Illinois en 1993, construyó en poco más de una década una de las trayectorias más visibles del conservadurismo juvenil en Estados Unidos.

Ya a los 29 años se había consolidado como líder del movimiento Make America Great Again (MAGA) y como un aliado estrecho del presidente Donald Trump.

Su plataforma principal fue Turning Point USA, organización que fundó en 2012 y que dirigió desde entonces. La entidad, dedicada a difundir valores conservadores en escuelas y universidades, se convirtió rápidamente en un punto de encuentro para jóvenes republicanos y en un contrapeso a lo que Kirk denunciaba como la hegemonía progresista en los campus.

Tras un breve paso por Harper College y cursos virtuales en King’s College, abandonó los estudios para dedicarse por completo a la militancia.

Su figura se afianzó durante la presidencia de Trump, cuando acompañó a los hijos del mandatario en actos de campaña y lideró la iniciativa Students for Trump, con la que movilizó a más de un millón de jóvenes durante las elecciones de 2020.

El reconocimiento llegó también desde fuera del círculo republicano: en 2018, la revista Forbes lo incluyó en su lista 30 Under 30 en la categoría de política.

Además de su presencia física en eventos políticos, Kirk supo trasladar su influencia a las redes sociales, donde consiguió millones de seguidores y protagonizaba constantes debates por sus posturas ultraconservadoras, generando tanto apoyo fervoroso como rechazo frontal.

Con información de EFE.

