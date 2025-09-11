Pablo Lyle tendría asegurado su regreso a las telenovelas cuando salga de prisión

Aunque todavía falta que se defina si el actor Pablo Lyle recupera su libertad o no, lo cual podría darse entre finales de 2026 y principios de 2027, esto abre la posibilidad de retomar su carrera artística en la televisión mexicana, según aseguró el productor Juan Osorio.

Y es que el productore, responsable de exitosas producciones de Televisa, se comprometió a brindarle trabajo al actor una vez que cumpla con su condena.

“Pablo es mi amigo, creo en él y creo que esta experiencia le servirá para madurar y crecer. Nunca se le va a olvidar esta racha, pero su talento ahí está y su público también lo apoya”, declaró Osorio en entrevista con la prensa, retomada por Edén Dorantes en su canal de YouTube.

Años en prisión

Desde su ingreso a prisión en Florida en 2018, tras un altercado vial que terminó con la muerte de Juan Ricardo Hernández, Lyle ha mantenido un buen comportamiento en custodia. En junio pasado fue trasladado a la Everglades Correctional Institution, un centro de menor seguridad donde comparte dormitorio común con otros 1,700 reclusos y participa en programas de rehabilitación y educación, incluyendo el estudio de leyes y apoyo en la biblioteca.

A lo largo de estos años, el actor ha recibido visitas de familiares y amigos cercanos, mientras que Osorio ha mantenido la distancia por respeto a la disciplina de la prisión.

“No puedo en este momento, quiero respetar esa línea porque está en un gran comportamiento, las cosas le están favoreciendo y pronto Pablo, esperemos, esté fuera y yo me muero de ganas…”, añadió el productor.

Con el respaldo de sus colegas y la promesa de oportunidades laborales, Pablo Lyle se prepara para retomar su carrera en la actuación tras cumplir con su condena, en un regreso que muchos seguidores esperan con expectación.

