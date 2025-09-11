Tim Bradley confía en el dominio de Terence Crawford sobre el Canelo

Este sábado 13 de septiembre se llevará a cabo el ansiado enfrentamiento entre el campeón mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez y el estadounidense Terence Crawford en el Allegiant Stadium de Las Vegas para luchar por el título indiscutido de los pesos súper medianos, duelo en el que ambos peleadores prometen dar uno de los mayores enfrentamientos de los últimos años en este deporte de contacto.

Ante este hecho el histórico campeón mundial estadounidense, Timothy Bradley, aseguró a través de su canal de YouTube que Terence Crawford será el flamante ganador de este enfrentamiento en el que debutará en la división de las 168 libras; sostuvo que el norteamericano ha demostrado ser uno de los mejores pugilistas de los últimos años en las diferentes divisiones en las que ha competido y cree que hará lo mismo en los súper medianos.

“Dijeron que Ali no podría vencer a George Foreman, dicen que Craford no puede ganarle a Canelo. ¡Va a aplastar a Canelo! Ni siquiera va a ser una pelea justa, en el momento en que Crawford se acostumbre al poder de los golpes, se acabó para Canelo”, expresó.

“Crawford y su equipo son lo mejor que hay en este negocio, no se trata del peso. Netflix, escuchen, cuando este hombre consiga el nocaut, porque va a noquear al Canelo Álvarez”, agregó Bradley en sus declaraciones.

Para finalizar, Timothy Bradley habló también sobre el gran trabajo que han realizado ambos peleadores para nunca haber sido noqueados dentro de su carrera profesional, especialmente Crawford que llega a este duelo de forma invicta con más de 40 victorias; sostuvo que esto eleva la emoción de las personas al ser dos de los mejores libra por libra de la actualidad.

“Pongan a la familia en cámara para documentarlo. Porque va a ser una de las mayores actuaciones que jamás hayan presenciado en el boxeo por parte de Terence ‘Bud’ Crawford, noqueando a alguien que ha estado en el ring con algunos de los golpeadores más fuertes del deporte”, concluyó Bradley al respecto.

Este enfrentamiento del 13 de septiembre se ha convertido en uno de los más controversiales por ver que el estadounidense escaló dos divisiones para llegar de manera positiva a las 168 libras y no verse afectado por este peso al momento de estar en el cuadrilátero.

