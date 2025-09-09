Eddy Reynoso considera que no habrá otro mexicano que iguale al Canelo Álvarez

El boxeador mexicano y actual campeón indiscutido de los pesos súper medianos, Saúl “Canelo” Álvarez, se encuentra a las puertas de una de las peleas más grandes de su carrera contra el estadounidense y también múltiple campeón mundial, Terence Crawford; esto no solo por el espectáculo que prometen dentro del ring, sino también por las cifras históricas que se registrarán en dicho enfrentamiento.

Se estima que el pugilista azteca podría embolsarse alrededor de 150 millones de dólares por su presentación en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, siendo una de las mayores ganancias en la historia de este deporte de contacto.

Más allá de lo económico, lo que está en juego es el legado de un peleador que ha marcado época. Eddy Reynoso, entrenador y mano derecha del tapatío, reconoce que México seguirá produciendo campeones mundiales, pero considera muy complicado que alguien logre igualar lo conseguido por el Canelo en todos sus años de trayectoria.

“Está muy complicado. Mira, lo que hizo Saúl es algo muy difícil de superar, ojalá y en nuestro boxeo salieran muchos Canelos, creo que pueden surgir muchísimos campeones. Pero siendo honestos, lo que hizo Saúl en las categorías que lo hizo como mexicano va a ser muy complicado”, expresó el entrenador durante una entrevista ofrecida para CNN en Español.

Chris Algieri asegura que el Canelo Álvarez debe ganar ante Crawford. Crédito: John Locher | AP

El estratega explicó que históricamente los grandes ídolos mexicanos se han forjado en divisiones pequeñas, principalmente desde el peso welter hacia abajo. En ese terreno, siempre hubo representantes que brillaron a nivel internacional, aunque ninguno antes logró hacer lo que el Canelo Álvarez en las 168 libras.

El campeón tapatío conquistó cinturones en cuatro divisiones, desde súper welter hasta semipesado, un recorrido pocas veces visto en la historia del boxeo nacional. Reynoso lo resumió con claridad:

“¿Por qué? Porque un boxeador mexicano siempre domina las categorías de welter hacia abajo y jamás se había dado que estuviéramos dominando de welter hasta las 168 libras, y ganamos el campeonato semi pesado. Creo que ese es el punto donde es complicado, pero ojalá y salgan muchos Canelos, como te digo, él vino a darle otra perspectiva al boxeo como peleador y también como administrador”, concluyó Reynoso en sus declaraciones

Con estas palabras, el entrenador deja claro que, aunque México tiene y seguirá teniendo campeones, alcanzar el nivel de trascendencia y logros de Canelo Álvarez es un reto que luce difícil de repetir.

