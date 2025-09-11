Todo listo para la Expo ‘Juntos Somos Familia’ de la Cámara de Comercio Hispana de Nueva Jersey

La Cámara de Comercio Hispana Estatal de Nueva Jersey (SHCCNJ) ultima los detalles para su Expo Anual de Diversidad y Contrataciones que tendrá lugar este 12 de septiembre en The Park Hotel at The Meadowlands, situado en East Rutherford.

Bajo el lema “Juntos Somos Familia”, el encuentro -que cuenta con el apoyo de El Diario– tiene el objetivo de conectar a empresarios con corporaciones y agencias gubernamentales, apoyando a negocios de diversos sectores. Los organizadores anticipan la asistencia de más de 500 personas para participar en sesiones de networking, paneles de discusión y reuniones directas con oficiales de adquisiciones y tomadores de decisiones.

“En SHCCNJ, creemos que el acceso a nuevos mercados es esencial para el éxito de nuestros negocios. Este evento crea un espacio donde los emprendedores pueden interactuar directamente con agencias gubernamentales, corporaciones y entre ellos mismos para explorar nuevas oportunidades de crecimiento. Invitamos a nuestros miembros a que nos acompañen, disfruten del desayuno y conecten con socios comprometidos con fortalecer nuestra economía local,” dijo en un comunicado Luis O. De La Hoz, presidente de SHCCNJ.

La organización se hizo eco del estudio de disparidad del gobernador Phil Murphy sobre que los negocios propiedad de minorías y mujeres recibieron menos del 5 por ciento de los contratos estatales, a pesar de representar una parte significativa de la comunidad empresarial de Nueva Jersey.

Luis O. De La Hoz junto a Carlos Medina. Crédito: SHCCNJ | Cortesía

“Esa brecha es la razón por la que eventos como este son tan importantes”, afirmó por su parte, Carlos Medina, director ejecutivo de SHCCNJ.

“Las pequeñas empresas —especialmente las de propiedad latina— merecen una oportunidad justa para competir. Esta Expo les brinda las herramientas, conexiones y oportunidades para lograr”, agregó Medina.

Sobre la SHCCNJ

La SHCCNJ es la principal voz de más de 150,000 negocios propiedad de latinos en Nueva Jersey, y una fuerza impulsora detrás del PIB latino de $100 mil millones del estado.

Para más información o para registrarse, visite: www.shccnj.org