Trump otorga la Medalla Presidencial de la Libertad a Charlie Kirk como homenaje póstumo

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que otorgó póstumamente la Medalla Presidencial de la Libertad a Charlie Kirk durante un acto del Pentágono para conmemorar el 24 aniversario de los ataques del 9/11.

Este reconocimiento se produjo un día después de que el destacado activista conservador muriera a causa de un disparo en un evento en la Universidad del Valle de Utah, que fue anunciado por el propio Trump el miércoles.

“Charlie fue un gigante de su generación, un defensor de la libertad y una inspiración para millones y millones de personas”, declaró Trump en su discurso. El mandatario también expresó su convicción de que el legado de Kirk perdurará: “Lo extrañamos mucho, pero no tengo dudas de que la voz y el coraje de Charlie, puestos en los corazones de innumerables personas, especialmente jóvenes, seguirán vivos”.

Avances en la Investigación para hallar al sospechoso

Mientras tanto, la búsqueda del asesino de Kirk continúa. El FBI recuperó lo que se cree es el arma utilizada por el tirador, un “rifle de cerrojo de alta potencia”, hallado en una zona boscosa cercana al lugar del suceso. El agente especial del FBI en Salt Lake City, Robert Bohls, confirmó este hallazgo en una conferencia de prensa, según reportó ABC News.

Las autoridades también indicaron que el sospechoso es, presuntamente, un estudiante universitario. La agencia solicitó la colaboración de la ciudadanía, pidiendo a cualquier persona con información, fotos o videos del incidente que los compartiera con los investigadores.

