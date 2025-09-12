Carlos Mendoza asume el control ante la crisis de los Mets y promete devolver el impulso al equipo

La temporada de los New York Mets se encuentra en una encrucijada. Con la lucha por los playoffs cada vez más apretada, el equipo ha perdido el ritmo y se ha visto envuelto en una preocupante racha de derrotas.

En un momento en que la presión podría haber recaído en los jugadores, fue el mánager, Carlos Mendoza, quien decidió dar un paso al frente y tomar las riendas de la situación.

En declaraciones a la prensa, el timonel del equipo de Queens no dudó en señalarse a sí mismo como el principal responsable del mal momento. Sus palabras, cargadas de convicción, buscan inyectar una dosis de confianza en el roster y recordarle a sus jugadores que el objetivo aún es alcanzable.

“Soy responsable. Soy el entrenador, es mi trabajo hacer que estos muchachos se pongan en marcha y lo haré”, declaró con firmeza, asumiendo el peso de la racha perdedora.

Mendoza no rehuyó a la crítica, sino que la abrazó, afirmando que su labor es asegurarse de que el equipo rinda al máximo de su potencial.

A pesar de la frustración palpable en el vestuario, el mánager se mostró optimista y lleno de fe en su cuerpo técnico y en sus dirigidos, y afirmó que aún hay tiempo para dar un giro a la temporada.

“Tengo mucha confianza en mí mismo, en mis entrenadores y en los jugadores. No es fácil en este momento. Todos estamos frustrados, pero todavía tenemos una oportunidad de lograr nuestro objetivo”, expresó, intentando motivar a sus peloteros.

Para Mendoza, la clave del éxito es volver a lo básico y enfocarse en lo que está bajo el control del equipo. “Por mal que parezca ahora mismo, por mal que haya sido, todavía tenemos el control. Pero tenemos que jugar mejor, esa es la conclusión”, finalizó, poniendo el foco en el desempeño en el terreno de juego.

