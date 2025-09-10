Juan Soto logra una histórica temporada de 30-30 en su primer año con los Mets

La transición a un nuevo equipo no siempre es fácil, y para Juan Soto, el cambio a los New York Mets vino acompañado de una inmensa presión y preguntas sobre su capacidad para mantener su estatus de élite.

Sin embargo, en lugar de ceder, el dominicano ha respondido con el bate, los pies y una temporada de ensueño.

El pasado 9 de septiembre, en el encuentro ante los Phillies, Soto logró su base robada número 30 de la temporada. Un hito que combinado con sus 38 jonrones lo catapultó al exclusivo club del 30-30.

Esta hazaña no es solo un logro personal, sino un mensaje contundente a quienes dudaron de su valor y su capacidad de adaptación.

Una cifra que lo pone en la historia de los Mets

El registro alcanzado por Soto lo convierte en el quinto jugador en la historia de los Mets en lograr una campaña con 30 cuadrangulares y 30 estafas, uniéndose a leyendas de la talla de Darryl Strawberry, Howard Johnson, David Wright y Francisco Lindor. El hecho de que sea el primero en toda la MLB en lograr esta marca en el 2025 resalta aún más el impacto de su contribución.

El logro es particularmente impresionante porque las bases robadas no eran una faceta destacada en su juego en años anteriores. Esto demuestra el gran esfuerzo que ha puesto en expandir su arsenal ofensivo y desmiente las críticas sobre su velocidad.

El argumento más fuerte contra las críticas

La llegada de Soto a los Mets generó un gran debate. Algunos cuestionaban si el equipo había pagado un precio muy alto o si el jardinero podría soportar la presión del mercado de Nueva York. Con un rendimiento excepcional que lo ha colocado entre los candidatos a Jugador Más Valioso de la Liga Nacional, Soto ha dado la respuesta definitiva.

Su actuación no solo ha despejado las dudas, sino que ha reforzado su estatus como una de las superestrellas más completas del béisbol, con un desempeño ofensivo que lo ha llevado a convertirse en el corazón de la alineación de los Mets.

