Carlos Mendoza reconoce la inconsistencia de los Mets y apunta al liderato de la divisón

La temporada de los New York Mets ha sido una montaña rusa de emociones. Con momentos de gran béisbol seguidos de actuaciones decepcionantes, el equipo no ha logrado encontrar un ritmo sostenido.

Tras las recientes fluctuaciones en el rendimiento, el mánager Carlos Mendoza se ha pronunciado con total honestidad sobre la situación, un análisis que ha sido bien recibido por la afición.

En sus declaraciones para SNY, Mendoza no eludió la autocrítica. Reconoció que, a pesar de los esfuerzos, el equipo no ha conseguido la solidez que se requiere para ser un contendiente serio.

El mánager no dudó en señalar el principal problema de su equipo. “Hemos sido inconsistentes”, afirmó, en una de las frases más contundentes de su análisis.

Carlos Mendoza seguirá como mánager de los Mets en la temporada 2026. Crédito: John McDonnell | AP

De acuerdo con Mendoza, la falta de regularidad ha impedido que la plantilla muestre su verdadero potencial, lo que ha resultado en una serie de altibajos que han marcado el rumbo del equipo.

A pesar de este claro diagnóstico, el mánager se mantiene firme en el objetivo que se planteó desde el inicio de la temporada. Aunque los Philadelphia Phillies han tomado una cómoda ventaja en la cima de la división, Mendoza no se rinde. “Nuestro objetivo es quedar primeros de la división”, aseguró, mostrando una fe inquebrantable en sus jugadores a pesar de la significativa diferencia en el standing.

Las palabras de Mendoza reflejan una mezcla de realismo y ambición. Mientras reconoce los desafíos de su equipo, también deja claro que la lucha por la cima de la división no ha terminado.

Con la temporada llegando a su recta final, el mensaje del mánager es una invitación a la afición para que mantenga la esperanza en un giro inesperado de los acontecimientos.

Sigue leyendo:

Receptor venezolano Luis Torrens a la lista de lesionados por contusión en el antebrazo

Novato de New York Mets, Nolan McLean, iguala récord de Fernando Valenzuela

